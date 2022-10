Concurso de Fanfarras e Bandas de Caieiras reúne as melhores corporações

O Cofaban – Concurso de Fanfarras e Bandas de Caieiras, que reúne corporações musicais de várias regiões do estado de São Paulo e do Brasil, será especial, e a melhor parte, é de graça.

Será um domingo onde fanfarras e bandas apresentam espetáculos de música, dança, cores e performances, buscando conquistar as melhores notas, concorrendo a troféus de premiação em várias categorias: corpo musical, mor, corpo coreográfico, baliza feminina e baliza masculino, entre outros.

O evento terá início a partir das 9 horas com apresentações competitivas no Estádio Municipal Carlos Ferracini. Mais tarde, às 14h30, a parada festiva será no Ecoparque.

Maestrina da Fanfarra de Caieiras, Célia Maria Sousa Bitencourt, fala com orgulho deste evento que é tradicional no município. “O Concurso de Fanfarras e Bandas de Caieiras é mais que um evento: é um grande encontro! O encontro de crianças, jovens e adultos que se dedicam o ano inteiro nas suas corporações e esperam muito por esse momento.

É algo que faz parte da tradição musical da cidade e da Bacia do Rio Juquery, além de fazer parte da história de vida de muitas pessoas e de muitas famílias”, disse.

Ela aproveitou para revelar uma novidade na edição deste ano. “Serão duas apresentações especiais. A primeira acontece no enceramento do primeiro bloco no Estádio Municipal, por volta das 13 horas, com a Fanfarra Máster Whalter Weiszflog, composta por integrantes de todas as gerações e alunos atuais. Já as 17 horas, a Banda Marcial da Fanfarra de Caieiras vai fazer o encerramento do evento no Ecoparque”, destacou Célia.

O resgate do evento também foi citado pela maestrina. “Agradecemos e parabenizamos o prefeito Gilmar Lagoinha e o Secretário Municipal da Ação Cultural e Turismo Wesley Gonçalves por resgatarem esse evento tão importante para a identidade cultural do nosso município, da nossa região e do nosso país”.

O secretário municipal Wesley Gonçalves também falou com alegria da retomada do Cofaban. “Para a cultura local, esse evento é de extrema importância, pois mostra que a gestão está mantendo a tradição no município. Enriquece a todos nós artisticamente e estamos preparados para receber quase 1000 pessoas para esse concurso. Desta vez, levaremos desfiles especiais para o Ecoparque para abrangermos ainda mais a qualidade e a técnica deste grande evento. Estamos muito ansiosos”, falou.

O concurso é uma realização da Prefeitura de Caieiras em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

