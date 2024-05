Concretudes do politicamente correto

Foto: Divulgação

Montagem teatral aborda a questão entre avanço imobiliário e patrimônio cultural

A partir desta sexta-feira, 17, o Teatro Sabesp Frei Caneca recebe o espetáculo “Daqui Ninguém Me Tira”, comédia musical que discute o “politicamente correto” em nosso país.

Texto de Noemi Marinho e direção segura de Neyde Veneziano trata dos perrengues da especulação/esculhambação imobiliária temperada por marchinhas de carnaval.

Durante 75 minutos assistimos o abalo sísmico entre Velvet (Alexia Twister) e Herculano (Giovani Tozi revezando com Anderson Muller) no qual uma drag queen “está prestes a ser despejada de seu antigo barracão para dar lugar a novos empreendimentos”. Herculano, funcionário de uma grande incorporadora, “se vê dividido entre apoiar Velvet e cumprir suas obrigações profissionais, criando um embate interessante que não se resume a mocinhos e bandidos”.

Explorando os dois lados da trama, “Daqui Ninguém Me Tira” questiona e propõe ao público como conciliar o avanço urbanístico e imobiliário e a preservação das raízes e do patrimônio cultural. Só olhar em volta e perceber cidades cada vez mais verticais com arranha-céus tomando a paisagem. Conhecida pelo trabalho em sucessos de bilheteria como “Almanaque Brasil”, “Fulaninha e Dona Coisa” e “Brasil S/A”, tendo recebido reconhecimento através de prêmios como Shell, APETESP, APCA e Mambembe a autora Noemi Marinho desenvolve uma narrativa com diálogos ágeis, fundamentada no embate ideológico dos protagonistas.

Esta comédia musical nos brinda não apenas pelas boas atuações indo além do entretimento. Atiça o espectador a refletir sobre “questões essenciais da sociedade contemporânea, como a importância de valorizar e respeitar a diversidade em todas suas formas”.

SERVIÇO

Daqui Ninguém Me Tira – Comédia Musical

Estreia: 17 de maio – 19 horas

Temporada até: 28 de junho

Sessões somente às sextas-feiras

Teatro Sabesp Frei Caneca – Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação – São Paulo

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R$ 30,00

Inf: https://www.teatrosabespfreicaneca.com/