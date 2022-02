Compradores do Estação Laranjeiras ainda lutam por moradia

Há dois anos, em maio de 2019, o jornal Regional News publicou uma matéria relatando o drama dos compradores que deveriam ter recebido o imóvel em 2015, mas não foi entregue pela ASSPM, Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, responsável pela venda e construção do empreendimento.

Na ocasião, houve uma manifestação da ASSPM e em meio as informações passadas era de que “estava readequando o cronograma de obras para a conclusão do empreendimento “Condomínio Estação Laranjeiras”. Porém, nada mudou e na terça-feira, 15, fomos procurados novamente por compradores em razão do empreendimento não ter sido entregue ainda.

Em busca de representantes para solucionar o caso, os compradores conseguiram com que até o deputado estadual Jorge Wilson, o ‘Xerife do Consumidor’, estivesse na cidade para gravar com famílias que tiveram o rumo de suas vidas alteradas pelo não cumprimento por parte da construtora e da ASSPM.

Nesta semana, uma equipe do Jornal do SBT esteve no local e conversou com vários compradores em matéria que será exibida pelo canal denunciando o problema enfrentado.

Cleiton Costa é um dos líderes das mais de cem famílias prejudicadas. Ele conversou com o jornal Regional News em 2019 e voltou a se manifestar. “Centenas de famílias tiveram seus sonhos destruídos. Pessoas que que depositaram toda sua economia a espera daquilo que hoje se tornaria um pesadelo. Sofremos um golpe”, disse.

Segundo ele, desde da publicação da primeira matéria, pouco mudou. “Anos se passaram e nada está sendo feito. O terreno se encontra abandonado. Nada está sendo construído e não há prazos ou qualquer definição quanto ao rumo do empreendimento”, disse Cleiton Costa, lembrando que na promessa de venda foi especificado que o empreendimento seria composto por 8 torres, com entregas previstas para ocorrerem a partir de 2015, mas nada foi cumprido.

O que diz a ASSPM

A Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi procurada e informou que a atual diretoria, empossada há pouco mais de um ano, vem se dedicando diariamente para resolver o problema da retomada das obras do empreendimento já que a incorporadora responsável pela construção do empreendimento encerrou suas atividades, sem concluir com o contratado. Atualmente, o trabalho consiste não apenas em construir a solução jurídica da transferência da incorporação para empresa que se proponha a assumir a obra interrompida, como buscar comercialmente e de maneira incessante proponentes para este fim.

A ASSPM declara que compreende e respeita a indignação dos adquirentes tidos como prejudicados, mas não pode se furtar a dizer que não está de braços cruzados face ao problema que se apresenta. Ao revés, a solução para a retomada das obras é a prioridade número 01 da atual diretoria. Frustradas algumas tratativas comerciais com proponentes outrora interessados na tarefa de retomar a incorporação do empreendimento, a meta que se estabelece neste momento é conseguir fechar a parceria para tanto ainda dentro do primeiro semestre de 2022.

A nota é assinada por Írio Trindade de Jesus, presidente ASSPM.