Compradores ainda buscam explicações

A cada dia mais pessoas que sentem terem sido enganadas encampam essa luta e, após contarem com o apoio do jornal Regional News na divulgação de uma matéria, ganharam mais um aliado. O deputado estadual Jorge Wilson, que comanda o quadro ‘Xerife do Consumidor’, da TV Record, esteve na cidade na terça-feira, 25, e após gravar com famílias que tiveram o rumo de suas vidas alteradas pelo não cumprimento por parte da construtora e da ASSPM, prometeu levar o caso até ao governador de São Paulo, se for o caso.

Na promessa de venda foi especificado que o empreendimento seria composto por 8 torres, com entregas previstas para ocorrerem a partir de 2015, mas nada foi cumprido.

Na ocasião da matéria publicada em 10 de maio pelo Regional News, até o prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, se manifestou após ser procurado por algumas pessoas que compraram apartamentos no empreendimento. Em reunião com eles, se comprometeu a oferecer orientação junto à Secretaria de Negócios Jurídicos do município, no sentido de buscar informações com o Ministério Público e assim tentar colaborar com todos que foram lesados.

Em busca de esclarecimentos, na mesma matéria, tanto a construtora, como a associação também foram acionadas pela reportagem, mas não se manifestaram. Quase um mês depois a ASSPM encaminhou uma nota ao jornal que não foi aceita pelos compradores em razão de colocarem a culpa da não entrega à recessão e ao desemprego. “A maioria dos compradores já fez a quitação dos apartamentos. Logo não foi falta de dinheiro, mas sim falta de gestão e administração dos recursos”, disse Cleiton Costa.

O RN continua acompanhando o caso e lembra que uma página na rede social foi criada para as pessoas lesadas se manifestarem contra o problema. Ela pode ser acessada no link https://www.facebook.com/denunciaestacaolaranjeiras.