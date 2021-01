Compra do material escolar exige pesquisa. Confira as dicas

Antes de iniciar as aulas, os pais e/ou responsáveis recebem a lista da escola. Aproveitando este momento, as lojas tendem a cobrar um preço mais alto por produtos que seriam de outro valor em outras épocas do ano.

Pensando nisso, a Serasa listou algumas dicas de como economizar na compra do material escolar:

Pesquise

A pesquisa é uma etapa básica para conseguir fazer qualquer economia. O custo pode variar bastante entre um local e outro, e o essencial é comparar os preços dos itens para garantir o menor custo.

Avalie

As escolas tiveram de se adaptar ao novo cenário que a pandemia trouxe, talvez um item ou outro tenha mudado para que haja uma adaptação ao novo cenário e é importante verificar com a escola quais itens do material pedido realmente são essenciais e quais podem ser cortados da lista, sem prejudicar o aprendizado da criança.

Reutilize

Outra dica é usar livros e materiais usados pode ajudar bastante, sejam eles itens que você já tenha em casa ou consiga por meio de troca com outros pais ou estudantes.

Compre online

No cenário que vivemos, priorizar as compras on-line também pode ser uma boa alternativa, uma vez que os pais podem comparar os preços dos produtos com agilidade antes de fechar a compra.