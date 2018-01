Compra de material escolar requer planejamento

De acordo com Reinaldo Domingos, doutor em educação financeira, para quem tem filhos, esse é um dos maiores gastos do início do ano e devido à falta de educação financeira, diversas despesas se acumulam e as famílias se perdem em meio a tantas contas para pagar, muitas vezes, ultrapassando o limite de seu orçamento financeiro.

“Para começar, sempre recomendo que pensem o quanto precisam trabalhar para conseguir o seu salário. A partir daí, fica fácil valorizar esse dinheiro, aprendendo a pesquisar preço e, principalmente, a negociar os valores das compras. Então, o primeiro passo é realizar um diagnóstico da vida financeira da família, para saber exatamente quais são os ganhos e gastos mensais e quanto poderá dispor para a aquisição do material escolar,” sugere Reinaldo.

O especialista elaborou algumas orientações sobre o assunto que podem ajudar nesse hora.

Para o educador financeiro, essa despesa é recorrente e precisa fazer parte do planejamento anual. “Para que os gastos não fiquem muito pesados em janeiro, é válido poupar durante todo o ano para conseguir fazer os pagamentos à vista e obter bons descontos”, orientou.

Segundo Reinaldo, antes ir às compras, a família pode analisar itens do ano passado e selecionar tudo o que pode ser usado novamente este ano, como tesoura, régua e mochila, por exemplo. “No caso dos livros, vale a pena procurar pais de alunos mais velhos para emprestar ou comprar por um preço mais acessível, se estiverem em boas condições de uso”, falou.

Outra dica interessante do especialista é reunir alguns pais e comprar itens em atacado, como caixas de lápis, cadernos e agendas. “A partir daí, é preciso fazer muitas pesquisas e traçar um orçamento para ter noção do gasto total. Também não é preciso necessariamente comprar todos os itens na mesma loja, mas se for fazer é válido pedir descontos”, destacou.

Por fim, ele lembra que no dia das compras é importante conversar com o filho sobre o orçamento, para que não corram o risco de se deixar levar pelo impulso e gastar mais do que o planejado. “O ideal é sempre fazer os pagamentos à vista, mas se não for possível, opte por poucas parcelas que caibam no bolso, para não comprometer as finanças por vários meses”, concluiu.