Compositor brasileiro João MacDowell transforma “Sétimo Selo” em ópera

O projeto Conexão Bergman junta cinema e ópera numa co-produção cultural de excelência internacional e promove um expressivo intercâmbio artístico reunindo profissionais do Brasil, Suécia e Estados Unidos para a primeira apresentação mundial na versão completa em concerto da nova ópera com coro, solistas e orquestra. A orquestra sinfônica, sob a regência do maestro Edson Beltrami, e o grande coro do Conservatório de Tatuí se reunirão com o diretor de palco sueco, Bengt Gomér – que dirigiu Turandot de Puccini, no Dalhalla Opera com a soprano Nina Stemme no papel principal. Além de Gomér, sete solistas suecos (a soprano dramático Pauline Pfeifer no papel de A Morte, a soprano Johanna Martell no papel de Mia, o tenor Michael Axelsson no papel de Jof, a mezzo-soprano Linnea Andreassen como o Escudeiro Jons, Bjorn Larson no papel do Monge Raval, Maria Demérus no papel da Bruxa Tyan e o Barítono David Wijkman no papel do cavaleiro Antonius Block) estarão na montagem brasileira ao lado de artistas locais.

O projeto terá ainda, além do concerto no conservatório de Tatuí – com entrada franca – uma extensa programação gratuita: workshop de produção fonográfica, com o compositor João Mac Dowell e José Carlos Pires Junior, coordenador educacional da FATEC Tatuí; master class de composição musical e master class de voz com solistas suecos.

De Tatuí, o Conexão Bergman segue para Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, onde acontecerá – no Centro Cultural Baía dos Vermelhos – nos dias 16 e 17 de novembro a exibição do filme o ‘Sétimo Selo’ de 1957 e mesa redonda sobre o processo de transcriação do filme em ópera, com a participação de João MacDowell e a apresentação completa em concerto da ópera.

Ópera e Cinema

O compositor João MacDowell desenvolveu a ideia de levar ‘O Sétimo Selo’ para o palco a partir de residências artísticas na casa de Bergman, nas Ilhas Fårö, em 2014 e 2015. “Eu estava na casa dele, podendo trabalhar na mesa do escritório dele, com acesso irrestrito ao seu estúdio de música, sua biblioteca, videoteca, sala de meditação e todos os arquivos. O natural era pensar em quais filmes dariam uma boa ópera”, relembra MacDowell. Vale lembrar que outra obra seminal de Bergman, ‘Gritos e Sussurros’, já havia sido vertida para a ópera por João em 2014.

Na Suécia

No verão europeu de 2018, ‘O Sétimo Selo’ estreou na Suécia. “Trabalhamos em parceria com o Teatro Dramático Real (Dramaten) e com o Museu de Arte Moderna de Estocolmo, essas são as instituições de maior prestígio no país. Esses concertos foram parte do Festival Bergman 2018 em comemoração ao centenário do diretor”, frisa MacDowell. A partir de 2019 ‘O Sétimo Selo’ deverá entrar no circuito internacional da ópera, com conversas em andamento para as temporadas da Suécia, Polônia e Alemanha, incluindo também cidades brasileiras.

João MacDowell

O maior jornal sueco, o Dagens Nyheter, chamou MacDowell de “um novo pensador no gênero da ópera.”

Autor de cinco óperas, o compositor possui uma carreira que vai do punk rock à música clássica, passando pela bossa nova e música eletrônica. Radicado em Nova Iorque, é autor das óperas ‘Tamanduá’ (2008), ‘Plastic Flowers’ (2012), ‘Gritos e Sussurros’ (2014) e ‘A Trilogy’ (2015). A exibição de ‘O Sétimo Selo’, reverberou do outro lado do Atlântico, o New York Times afirmou que o fenômeno da transposição da tela para o palco foi representado no Dramaten por João MacDowell e sua ópera ‘O Sétimo Selo’.

Sua Sinfonia No.1 (‘Um Sonho Brasileiro’) estreou em 2014 com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília. Paralelo ao trabalho com a música erudita, atua no circuito comercial, sendo responsável pela trilha sonora da Copa do Mundo FIFA 2014 do canal ESPN, transmitida para 67 países.

João é diretor artístico e fundador da International Brazilian Opera Company (IBOC), uma organização sem fins lucrativos, baseada em Nova York, comprometida com a criação de um teatro de ópera global que interligue diferentes culturas. Ao estabelecer uma relação de trabalho com o Brasil, planeja desenvolver a colaboração entre artistas de ambos países e também viajar nas duas direções com produções completas buscando a renovação do gênero operístico.

Conservatório de Tatuí

Criado em 1954, o Conservatório Dramático e Musical Doutor Carlos de Campos – o Conservatório de Tatuí – é uma das mais sérias e bem sucedidas ações do setor cultural no estado de São Paulo. Nesses mais de 60 anos de formação e difusão cultural, se tornou uma das mais respeitadas escolas de música da América Latina, cumprindo a missão de formar instrumentistas, cantores, atores e luthiers de prestígio internacional.

Conexão Bergman

O projeto Conexão Bergman é uma co-produção Brasil, Suécia e Estados Unidos, realizado pelo IBOC/NYC em parceria com a Green Point/RN, Conethics/SP e Conservatório de Tatuí, apoio do Teatro Vermelhos. O projeto tem o patrocínio da Volvo Cars, via Lei Rouanet e apoio cultural da Prefeitura de Ilhabela, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo.

Serviço

Dia 14 de novembro, quarta-feira

Concerto: Cantata da ópera “O Sétimo Selo” – 20h

Local: Conservatório de Tatuí

Entrada franca

Ilhabela – SP

Dia 16 de Novembro, sexta-feira:

20h – exibição do filme “O Sétimo Selo” e mesa redonda sobre o processo de transcriação do filme em ópera.

Dia 17 de novembro, sábado

20h – Concerto: Cantata da ópera “O Sétimo Selo”

Entrada gratuita