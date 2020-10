Compartilhar escova de dente não é recomendado

Uma das funções do acessório é remover a placa bacteriana da boca. Esse já é um grande motivo para evitar o compartilhamento. Para especialistas, quando você empresta sua escova de dente para outra pessoa, está promovendo uma infecção cruzada, portando uma bactéria de uma para a outra boca.

Se foi viajar ou visitar um parente e esqueceu de colocar o acessório na mala, o recomendado é higienizar bem a escova que pretende utilizar emprestada, de preferência com água quente ou com o uso de algum antisséptico bucal indicado apenas para os adultos.

Os dentistas chamam atenção sobre o compartilhamento com crianças, já que entre adultos fazem menos mal do que aos pequenos. Na verdade, essa ação deve ser evitada com as crianças uma vez que a bactéria que vive na boca de um adulto é muito diferente da bactéria que vive na boca de uma criança. “Isso não deve ser realizado nem por carinho, pois pode prejudicar a boca do seu filho”, explicam os cirurgiões-dentistas.

Outra dica na falta de uma escova de dente na mão, é a utilização de uma gaze ou uma fralda de pano enrolada no dedo com creme dental ou um antisséptico bucal. Contudo, esse processo não ser feito todos os dias, apenas em situações que não há outra opção para fazer a higiene bucal diária.