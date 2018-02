Como usar o valor da restituição do imposto de renda

Declarar Imposto de Renda, é fundamental e importante ao extremo para que haja obediência diante da lei e para que prejuízos ao nome não recaiam por conta do não cumprimento dessa obrigação. Por isso, todos que possuem CPF ou CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica – empresas, tem de fazer.

Falando de Pessoa Física, a declaração deve ser entregue até abril de 2018 e se refere aos ganhos e gastos de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017.

Organização é fundamental

Então, é bom sempre ter as informações referentes ao ano anterior já separadas e devidamente nominadas, assim como os comprovantes de renda, recibos médicos, odontológicos, despesas com educação, entre outros.

Na verdade esse tipo de organização mensal é válida, porque, se todos anos é necessário cumprir esse quesito, uma organização mês a mês, separando os recibos e demais comprovantes facilitará muito a mão de obra para o próximo período, sem dizer que reduzirá, e muito, a probabilidade de cair na temida malha fina e se complicar com a Receita Federal.

Evitando a malha fina

Só para esclarecer, a malha fina é o cruzamento de informações que a Receita Federal faz com os dados encaminhados por meio da declaração feita pelo contribuinte que é chamado para dar explicações, no caso do órgão encontrar qualquer inconsistência.

Nesse sentido é importante que a documentação, comprovantes e recibos e todos os documentos utilizados estejam devidamente guardados, organizados e de fácil acesso para evitar problemas.

Não é difícil cair na malha fina. Erros de digitação, mais comuns do que se imagina, é um exemplo que pode sugerir a exigência de justificativa. São em casos assim que o contribuinte irá precisar apresentar os comprovantes mencionados na declaração, completa.

Bem por isso é necessário que haja calma e serenidade quando do preenchimento de dados no sistema, o que significa não deixar para a última hora.

Outro aspecto importante é a observância de qual o melhor modelo de entrega, completo ou simplificado. São situações distintas que permitem, no caso do desconto simplificado, 20% do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, com um limite de R$ 16.754,34 em substituição às deduções permitidas na legislação tributária.

despesas dedutíveis que garantem restituição do IR 2018

– Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

– Contribuições para Previdência Privada (PGBL) -limite de 12% do total dos rendimentos tributáveis no ano;

– Importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais;

– Valor anual por dependente: R$ 2.275,08;

– Despesas médicas e de saúde

– Despesas com educação

– Despesas de alimentandos por decisão judicial e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 3.561,50;

– Soma das parcelas isentas vigentes entre janeiro a dezembro de 2017 de R$ 1.903,98 no ano-calendário de 2017, relativas à aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagas pela previdência oficial, ou privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos, totalizando R$ 24.751,74.

Planejamento na utilização do valor restituído do IR

Como as questões financeiras influenciam por demais a vida do cidadão, a dica para usar o valor restituído vai para se livrar, num primeiro momento, das dívidas em atraso, especialmente no cheque especial e cartões de crédito.

Na verdade, a estratégia está em eliminar problemas com dívidas cujas taxas de juros sejam muito altas. O ideal é aproveitar o dinheiro na mão para negociar essas contas e todas as que estão em aberto antes de pagar para tentar reduzir, ao máximo, as taxas, as multas e os juros.

Com essas questões resolvidas, o cidadão precisa reavaliar as questões que o levaram ao endividamento e, se considerar que deva, buscar se educar financeiramente para evitar cair novamente na armadilha do cheque especial e dos juros impagáveis.

É necessário combater as causas do endividamento e não o efeito. Isso só se consegue com uma reeducação financeira.

Pé de meia com o valor restituído do IR

Já para os felizardos que conseguiram ficar sem dívidas a ponto de não precisar a restituição para esse fim, a dica é investir num meio de poupança e focar em objetivos e conquista dos sonhos, ainda que possam ser realizados a curto, médio ou longo prazo.

Também nesse quesito é importante pesquisar qual a modalidade que mais se adeque ao que você pretende para o futuro e destinar esse recurso financeiro para aquela finalidade. Um bom exemplo a se levar em consideração, é a previdência privada para uma aposentadoria sustentável.

O ideal é procurar um agente financeiro e conhecer as modalidades mais rentáveis e com menos riscos de acordo com o valor disponível para investimento. Pesquisar todas as possibilidades e entender o funcionamento daquela escolhida para facilitar o seu pé de meia.