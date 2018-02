Como se apresentar na entrevista de emprego

A primeira apresentação no momento da entrevista para aquela vaga que se pretende conquistar é aquela que seu recrutador ou entrevistador terá em mente na hora de selecionar um currículo.

Nesse momento é imprescindível, fundamental e essencial que o candidato esteja impecável. A entrevista é o momento decisivo que vai colaborar, e muito, para a escolha daquele pretendente à vaga.

Considerando a falta de oportunidades e a grande concorrência para aquelas disponíveis, cada detalhe é de suma importância na hora da entrevista, que, dependendo da apresentação será útil para trilhar o caminho no resultado somado para a decisão que poderá garantir o sucesso da conquista à vaga.

Como planejar a apresentação

O planejamento para esse momento tem várias etapas que tem de ser programadas com antecedência.

Fui chamado para a entrevista e agora? Como devo me comportar? Qual roupa vestir?

Estas são algumas das perguntas feitas pelos candidatos antes da aguardada entrevista.

Conhecendo a empresa

A primeira coisa a fazer é buscar conhecimento sobre a empresa, ramo de atividade e atuação, se é de grande ou pequeno porte, quais os valores que tem como premissa, qual a visão e missão que busca dentro da sociedade, comunidade e sua meta dentro da própria organização.

Pesquise detalhes sobre os colaboradores e sua atuação em cargos que estejam ligados àquele ao qual está se candidatando.

Saber sobre a vaga disponível que pleiteia e outras que podem estar abertas, podem colaborar para boas respostas e também bom comportamento e até segurança para o candidato no momento de sua apresentação dentro da empresa, o que aumentará a possibilidade de sucesso.

Pontualidade

Aquele ditado que diz “tempo é dinheiro” de forma consciente ou inconsciente é levado muito a sério pela maioria das empresas.

Muitas delas classificam a pontualidade como fator de primeira importância no momento de contratação e, se chegar atrasado, seja pelo motivo que for, ainda com justificativa, perderá percentual relevante numa situação de desempate com outro candidato de atributos inferiores.

E, começar passando uma imagem negativa não é nada bom, além de que o entrevistador terá como ideia a imagem de uma pessoa desorganizada, sem compromisso, ainda que tenha sido dado um bom motivo.

Como um dominó, poderá ser visto como uma pessoa que provavelmente trará problemas para a empresa, seja no momento de descumprir a entrega de tarefas em datas impostas, seja para cumprir outros horários pré determinados.

O ideal é que conheça o caminho e percurso que irá fazer. Coloque como ponto de partida o tipo de condução que o levará até o local. Se de carro, quais os caminhos possíveis, em caso de engarrafamento e qual a saída para uma situação de desconforto.

Se de ônibus, conheça as linhas que atendam melhor seu itinerário. De qualquer forma, ganhe confiança saindo com 15 minutos de antecedência em quaisquer casos. Melhor esperar, que tentar de desculpar.

O fato é se organizar para chegar no horário marcado da entrevista é o mais certo a fazer.

Todo cuidado é pouco! Não deixe a falta de pontualidade arruinar todo o processo que deu início à busca pela vaga. Afinal, houve investimento de tempo e esforço em pesquisas sobre a empresa e o cargo que está pleiteando.

Vestimenta

Cuidado com o traje com que irá se apresentar. Ele será fator de observação pelo entrevistador.

Quase tudo está pronto, considerando que foi feita uma pesquisa sobre as características e modelos seguidos pela empresa.

É exatamente com base na formatação que se levantou que terá subsídio para se vestir de acordo com as normas pré-estabelecidas da empresa.

Por meio dos estudos feitos sobre a linha organizacional é que terá a definição

se precisará de uma vestimenta formal ou despojada, mais simples ou com mais protocolo.

Como não é possível identificar com exatidão o perfil do traje que a empresa exige para a entrevista ou mesmo no dia-a-dia, além de procurar conhecer a empresa, em detalhes, antes da entrevista, seja coerente, para não correr riscos.

As mulheres uma dica que não falha está pontuada na aparência discreta e sem exageros, seja na maquiagem, seja no cumprimento da saia ou vestido.

Decotes ousados em demasia também não agregam valor, assim como calças muito apertadas. Bijuterias em excesso também não são uma boa.

Os homens precisam estar com a barba feita, com cabelos e unhas bem cuidados. Calça e camisa social são uma boa pedida.

Mas, num mundo prático e liberal, a dica para ambos os sexos é usar de bom senso!

Linguagem

É muito bom que tome certos cuidados como fala e com o que fala.

Vícios de linguagem, gíria, linguagens atuais que aparentam descaso com a língua falada, é extremamente perigoso para na seleção. Procure usar a linguagem formal, quando houver oportunidade de falar.

Quando for o momento de se expressar, lembre de tudo o que pesquisou sobre a empresa e o cargo e exponha, com critério e de forma calma, sobre suas qualificações. Evite frases prontas e seja objetivo para mostrar que sabe o que esperam de você.

Foco no objetivo de conquistar a vaga

Antes, durante e depois da entrevista foram momentos de investimento de tempo e estratégias sobre você e sobre a empresa mais o cargo. Então o foco está centrado no objetivo da conquista da sonhada oportunidade de emprego.

Ao observar as dicas apresentadas, é importante colocá-las em prática. Não basta somente achar a vaga e ir para a entrevista. Tem de fazer a diferença entre aqueles que irão fazer exatamente isso.

Se estudar antes, pesquisar e conhecer sobre a empresa e conseguir sintonia entre suas qualificações profissionais que podem se encaixar nessa oportunidade, a chance de sucesso é das maiores e melhores diante dos demais.

A pessoa mais qualificada e capacitada irá conquistar a vaga. Seja pela qualificação profissional, seja por conta da pesquisa feita antes sobre a empresa e o cargo, somada àquela que melhor se expressou e mostrou objetividade para atender à expectativa que a empresa tem para o cargo em questão.

Ter sorte significa ter estratégias, saber se comportar e conhecer onde irá pisar. Tudo isso somado à capacidade e honestidade, fará de você o candidato ideal. Boa sorte.