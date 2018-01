Como saber cotação do dólar hoje

O dólar é a moeda oficial do Estados Unidos da América, conjunto de países absolutamente referenciados monetária e financeiramente por sua estabilidade econômica financeira. A moeda é oficial também em outros quatro países.

Antes do dólar, a libra esterlina, do Reino Unido era quem ocupava o posto de moeda mais importante. O título vigorou até meados do século 19.

Depois de subir no ranking como a mais estável e confiável, a mudança constante no valor do dólar frente a outra moeda é considerado como termômetro econômico de vários países.

Apesar de ser a maior economia do planeta que detenha essa moeda forte, as pessoas comuns não compreendem quais os motivos que fazem o valor do dólar oscila tanto.

Entenda o que é câmbio

Para falar sobre a alta ou baixa do dólar, é necessário compreender o conceito da taxa de câmbio, que é a relação de preços entre duas economias.

Por isso cada país tem uma cotação diária diferente frente à moeda americana. O objetivo é o de facilitar as transações comerciais entre os países.

Assim, quando ocorrem situações ou problemas econômicos envolvendo as nações, o valor da moeda oscila e impacta a dinâmica financeira, o que promove a flexibilidade na taxa de câmbio.

Só para se ter uma idéia, em março do ano passado o dólar passou da barreira dos R$ 3 após dez anos. De lá para cá a cotação muda diariamente e, as vezes, mais de uma vez, mexendo no dia a dia das pessoas.

Fatores que influenciam na cotação do dólar hoje

Em razão de um cenário político conturbado e repleto de incertezas políticas e de ajuste fiscal das contas públicas, o reflexo direto no setor financeiro do Brasil leva para uma tendência de que o valor do dólar continue elevado.

Câmbio flutuante e o real

O câmbio flutuante é um dos fatores que permitem entender a variação do dólar frente ao real. Essa situação ocorre nas fronteiras brasileiras desde 1999, quando foi considerado dono de uma economia de câmbio flutuante.

O nome é assim atribuído em razão do governo não definir a taxa de câmbio que acaba por ser conduzida de acordo com as variações financeiras e econômicas de movimento do mercado, com a lei da oferta e da demanda que, fatalmente altera a cotação do dólar.

Não apenas isso, mas também as interações entre investidores externos e internos, os exportadores e importadores, além dos gastos de turistas.

Para tentar controlar essa variação, muitas vezes instáveis durante um único dia, o Governo interfere de algumas formas como por exemplo em leilões de compra e venda de dólares.

Reservas cambiais

As reservas cambiais de um país representam a quantidade de moeda estrangeira que ele possui para poder fazer as negociações e transações internacionais.

Quando ocorre a queda nos fundos da reserva, fatalmente a moeda estrangeira irá ficar valorizada. Este não é o caso específico do Brasil que possui reservas consistentes.

Crises financeiras

Os sinais de crises financeiras internas ou externas também dão o tom para a variação dólar. São elas as responsáveis por atrair ou afastar os investidores que não pretendem colocar ou investir seus recursos numa economia que esteja representando riscos.

Assim, esses investidores avaliam o cenário e tendenciam a vender suas ações, convertendo em dólar o que pretendiam investir e o dinheiro será aplicado em outro tipo de ambiente mais seguro, promovendo a valorização e a alta do dólar.

Considerando ter o Brasil um alto nível de especulação financeira, principalmente por ser um país emergente em razão de sua condição comum em nas crises e seus efeitos, ele se torna um ambiente mais arriscado para os investimentos.

Os EUA e o cenário financeiro mundial

Em se falando de economia norte americana, todos sabem que os EUA é a nação detentora da moeda mais forte do mercado mundial. Logo, tudo o que acontece na economia deles reflete diretamente da cotação do dólar no mundo inteiro e quase que de forma instantânea.

Por isso é que ao subir a taxa de juros norte-americana, os investimentos feitos por lá se tornam rentáveis e muitas vezes acabam sendo mais observados por outros países.

No caso do Brasil, isso causa uma fuga de dólares e sua consequente valorização. O exemplo serve para outras nações também que, como aqui sofrem crises e tem o dólar como referência.

Não só nesse sentido, mas as instabilidades no continente europeu em razão da saída do Reino Unido da União Europeia, também influenciam no câmbio da moeda norte-americana.

A questão está diretamente relacionada com a postura dos investidores que se preocupam com as incertezas desse reflexo na economia mundial indicando mais uma vez a busca por investimentos mais seguros, aumentando mais uma vez a credibilidade do dólar e sua consequente valorização.

Onde consultar a cotação do dólar

Para conferir e confirmar a cotação do dólar, existe à disposição das pessoas, investidores e quem mais se interesse em conhecer o câmbio e suas variações, locais específicos e confiáveis.

A bolsa de valores, sites específicos e jornais com editorias de economia e de credibilidade podem ofertar essas informações. Na televisão, os telejornais também costumam oferecer cotações básicas.

No google, ao buscar ‘dólar em real’, a cotação aparece instantaneamente. Contudo é importante frisar que a informação vale apenas para conhecimento e não serve como documento. É oficial, mas apena para consulta. Os valores só serão finalizados a partir de casa de câmbio oficiais no momento da transação propriamente dita.

diferença entre Dólar Comercial e Dólar Turismo

Normalmente o que se acompanha é a apresentação do câmbio comercial. Há muita diferença na cotação para quem está se preparando para uma viagem. Para quem não sabe, sempre acaba se surpreendendo com o valor bem maior cobrado nas casas de câmbio e nas conversões feitas na compra de pacotes para o exterior.

Vale dizer que a cotação do dólar turismo pode chegar a 8% maior que sua cotação comercial. Assim, a dica é fazer comparação na cotação turismo do Dólar entre várias casas de câmbio antes de comprar.

A explicação dessas diferenças que faz o Dólar turismo ser mais caro que o comercial está no procedimento para aquisição. Para se comprar e vender o Dólar turismo é preciso ter o dinheiro em mãos.

Isso promove mais custos para as casas de câmbio, em razão da preocupação e despesas com transporte, manutenção e seguro contra roubos, elevando o preço da moeda para compensar esses gastos, enquanto nas transações comerciais, as ações são realizadas virtualmente, de forma eletrônica.