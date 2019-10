Como localizar seu celular que foi roubado ou perdido

Utilizando o Gerenciador de Dispositivos:

Após fazer o download do aplicativo, você consegue acompanhar os aparelhos registrados na sua conta do Google. O Gerenciador de Dispositivos é parecido a outras ferramentas já conhecidas, como o Find My iPhone do iOS ou o Cerberus para o próprio Android.

Procurando o celular perdido ou roubado

FUNCIONAMENTO: Caso o aparelho seja perdido, roubado ou furtado, o usuário pode tentar ver a localização geográfica pelo site: www.google.com/android/devicemanager. O serviço informa endereço e a localização aproximada do aparelho em um mapa.

Após localizar o aparelho, você tem três opções:

• TOCAR, para fazer o aparelho reproduzir um som no volume máximo por 5 minutos;

• BLOQUEAR, para travar o sistema Android do aparelho e definir uma senha para desbloqueio;

• APAGAR, quando não houver mais a possibilidade de recuperar o aparelho, pois ele restaura a configuração de fábrica do sistema e elimina todas as informações pessoais, como fotos e músicas. Porém, depois de clicar em apagar, não é mais possível localizar o dispositivo.

O aplicativo “Localizar Meu Dispositivo” oferece ao usuário exatamente os mesmos recursos. Dessa forma, é possível usar o próprio smartphone ou tablet para tentar localizar outro dispositivo Android que tenha sido perdido. É importante dizer que não é obrigatório ter o app para o rastreamento funcionar.

Se você não perdeu o aparelho, é possível checar se o “Gerenciador de Dispositivos” está ativo em seu celular. Basta seguir o caminho:

Configurações > Google > Segurança > Encontrar Meu Dispositivo e ativar o recurso no canto superior direito.