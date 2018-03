Como investir no Tesouro Direto

Este investimento é um programa do Tesouro Nacional – totalmente controlado pelo governo para comercialização de títulos públicos federais.

O governo coloca esses títulos no mercado financeiro quando deseja financiar suas dívidas internas e, como precisa de dinheiro, usa essa modalidade de empréstimos como subsídio.

Assim, o investidor, nesse caso você, adquire um título público, emprestando dinheiro para o governo. Em troca, o investidor receberá esse dinheiro acrescido de juros, em uma data predeterminada.

Por conta das facilidades e facilidades, tem se tornado muito popular, devido ao seu baixo custo, boa rentabilidade e por ser considerado o investimento mais seguro a disposição no Brasil.

O nome “Tesouro Direto”, veio do fato de que se compram os títulos diretamente do Tesouro Nacional que é o próprio governo, considerando que em tempos passados só se podia comprar estes títulos através dos bancos. Ou seja, os bancos compravam do Tesouro Nacional e revendiam para os investidores.

Antes do lançamento do programa, criado em 2002 por uma parceria entre o Tesouro Nacional e a BM&F Bovespa, os investimentos no Tesouro Direto, era inviável para pessoas físicas porque os títulos eram vendidos somente em lotes muito grandes, para bancos ou investidores qualificados, cujo mínimo era de R$ 3 milhões no sistema SELIC, tornando o investimento impossível para os pequenos e sendo possível apenas para grandes instituições e grandes empresas.

Nos dias de hoje, com a democratização concedida, é possível fazer investimentos nesta modalidade a partir de R$ 30,00.

O método é diferente de quem tem o hábito de trabalhar com a Poupança ou outras modalidades.

No Tesouro, você empresta o dinheiro diretamente para o Governo – Tesouro Nacional, recebe o dinheiro corrigido no vencimento do contrato/título, ou recebe juros como um aluguel no caso do Tesouro IPCA+ (tipo de título).

Passo a passo para investir no Tesouro Direto

A primeira coisa a fazer é ter um CPF ativo para depois ter uma conta corrente em um Banco.

A segunda coisa a fazer é escolher um banco ou uma corretora que será o seu agente de custódia. É esta instituição que vai intermediar as suas transações.

Existem diversas instituições e a recomendação é pesquisar a respeitabilidade e utilizar uma corretora ao invés de um banco.

Cadastre-se nesta instituição e peça habilitação para investir no Tesouro Direto.

Vom um prazo de até 24horas você irá receber diretamente da BM&F Bovespa uma senha temporária para acesso a sua área logada no site do Tesouro Direto.

Claro que após todo cadastramento é preciso trocar a senha por uma nova e difícil aos olhos de espertalhões que possua entre 8 e 16 dígitos, sendo eles números, letras e caracteres especiais.

Pronto agora você tem acesso a área logada e lá você pode comprar, vender e consultar saldos e extratos.

Tipos de títulos do Tesouro Direto

Basicamente, são 3 classes de Títulos do Tesouro e 5 tipos de Títulos:

-Títulos Indexados a SELIC

– Tesouro SELIC (sigla: LFT)

– Títulos Prefixados

Tesouro Prefixado (sigla: LTN)

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (sigla: NTNF)

-Títulos Indexados ao IPCA

Tesouro IPCA+ (sigla: NTNB Princ)

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (sigla: NTNB)

Tesouro SELIC (LFT)

As LFT são títulos do tesouro nacional, conhecidos também como Tesouro Selic, que rendem exatamente a taxa SELIC – A taxa SELIC que é considerada o custo do dinheiro na economia.

Nele você não tem conhecimento exatamente se vai ter ou quanto terá de rendimento no final, em razão do Governo mudar a SELIC a fim de controlar a inflação ou aquecer e frear a economia.

LTN: Tesouro Prefixado

Os Títulos Prefixados pagam uma rentabilidade fixa, definida no momento da compra do título, o que significa dizer que o investidor irá receber exatamente a taxa que está sendo anunciada no dia em que o título for comprado.

A rentabilidade destes títulos é expressa em percentuais, como por exemplo, 10% ao ano, 12% ao ano, ou 15% ano, levando em conta que para se receber esse percentual, terá de ficar com o título até o vencimento.

Basicamente as LTN sempre valem R$ 1.000,00 no dia do seu vencimento, enquanto se paga um valor que é justamente o desconto da taxa a ser ganha até o vencimento.

NTNB Principal: Tesouro IPCA+

Estes são títulos que possuem uma parte fixa do seu rendimento e outra parte variável conforme o índice de inflação IPCA, exemplo: 5% + IPCA.

Em razão da parte fixa, as NTNB mostram funcionamento bem parecido com as LTN. Contudo, diferente das LTN onde o Valor de Face ou valor no vencimento é R$ 1.000,00, cuja referência remete a 15/07/2000.

Este valor chamado de VNA (Valor Nominal Atualizado) é atualizado com o IPCA, ou seja, os R$ 1.000,00 são corrigidos pelo IPCA e pode ser consultado no banco, na internet em sites especializados e oficiais.

Custos para Investir no Tesouro Direto

Existem dois possíveis custos para você investir no Tesouro Direto:

Taxa de Custódia no Tesouro Direto

Essa é uma taxa cobrada pela CBLC, órgão ligado a Bolsa B3 – Antiga Bovespa – que cobra 0,3% ao ano sobre o volume investido, com uma limitação de até R$ 1.500.000,00.

Desta forma, mesmo que o investidor tenha R$ 2.5 milhões investidos no Tesouro, irá pagar taxa de custódia sobre R$ 1.5 milhão.

Esta taxa é provisionada todos os dias e sempre que a dívida for superior a R$ 10,00, será cobrada semestralmente no primeiro dia útil de janeiro e julho.

Por ser provisionada diariamente, se mantiver os títulos por menos de 6 meses, o pagamento da taxa será proporcional.

Taxa de Administração

A cobrança da taxa de Administração é feita pela instituição financeira onde se compra o título.

Hoje, boa parte das corretoras de valores, isenta esta taxa, mas alguns bancos ainda cobram até 0,5% ao ano. Vale a pena pesquisar.

Imposto no Tesouro Direto

O imposto funciona como o Imposto para investimentos em Renda Fixa e é tributado sobre o lucro.

Resgate em menos de 6 meses – 22,5% sobre o lucro

Resgate entre 6 meses e 1 ano – 20% sobre o lucro

Resgate entre 1 ano e 2 anos – 17,5% sobre o lucro

Resgate em mais de 2 anos – 15% sobre o lucro

Como o imposto é sobre o lucro, simulando a compra de um título por R$ 1.000,00 e depois de 2 anos ele terá valorizado até R$ 2.000,00.

Neste caso, o lucro foi de R$ 1.000,00 e como se passaram mais de 2 anos com o investimento, o imposto vai ser de 15%, ou seja, R$ 150,00 a ser recolhido compulsoriamente, o que significa não ser necessário fazer recolhimento de quaisquer impostos.

Riscos de Investir no Tesouro Direto

Os riscos de investir no Tesouro Direto podem ser divididos em dois tipos e estão mais atrelados à má escolha do momento ou tipo de título comprado.

Risco de Crédito

Seria o risco de o Governo não pagar os juros ou não honrar seu compromisso no momento do vencimento do título.

Este risco é considerado muito baixo e no final das contas o mais baixo no Brasil, pois o governo tem uma capacidade “praticamente” infinita de gerar novas dívidas para pagar velhas dívidas.

De forma que os Títulos do Tesouro, são considerados os ativos mais seguros a disposição no mercado Brasileiro.

Risco de Mercado

Neste caso, os riscos são mais preocupantes e devem ser considerados.

Na verdade, todos os títulos prefixados (LTN e NTNF) ou com parte prefixadas como (NTNB) podem sofrer grande desvalorização momentânea em tempos de alta nas taxas de juros.

Mas é claro que, se o título permanecer quieto até o vencimento, não há tanto para se preocupar, considerando estarem garantidas as rentabilidades pactuadas na compra do ativo.

Daí a importância de estudar e pensar muito sobre o prazo pelo qual quer investir e se pode levar o título até o vencimento.