Como funciona o 99 taxi para buscar motorista pelo telefone

Disponível nas plataformas Android e IOS e Windows Phone, o app conta com três categorias de viagens: 99POP, 99Taxi, 99TOP, cada uma com sua característica e faixa de preço próprias.

Pagamento

Quando ao assunto é pagamento, também é possível contar com descontos por meio de cupons. Basta selecionar em “forma de pagamento” para receber o benefício em sua próxima viagem.

O serviço conta ainda com o sistema cashback. A 99 é o único app de táxi e carro particular que trabalha com cash back, por ter parceria com o Méliuz. Assim é possível receber parte do dinheiro de volta.

Como se cadastrar no app 99

Acesse a página de download do 99 e instale o app em seu celular.

Você pode se cadastrar usando a sua conta no Google ou os dados do Facebook. Caso prefira, também é possível entrar manualmente com as suas informações pessoais – nome, e-mail e telefone. Em seguida, toque em “Continuar” e confirme o código recebido por SMS.

Clique em “Cadastrar cartão” ou “Cadastrar PayPal” para adicionar um método de pagamento. Você pode tocar em “Pular” para fazer isso mais tarde.

Para pedir uma corrida, defina o ponto de partida. Para isso, arraste o ícone verde para o ponto do mapa desejado e toque em “Avançar”. Selecione a modalidade desejada e informe o destino para saber o valor estimado da viagem. Feito isso, clique em “Confirmar pedido”.

Escolha se você gostaria de pagar a corrida pelo app ou direto ao motorista e toque em “OK”, no canto superior direito da tela. Por fim, adicione uma informação de referência e clique em “Confirmar”.

Aplicativos de mobilidade

Os aplicativos de mobilidade que se tornaram um “novo e ágil meio de transporte” no Brasil, na mesma medida que crescem, acumulam muitas reclamações sobre os serviços prestados.

Quem afirma é o site Reclame AQUI. De acordo com a instituição, só no ano passado, os conhecidos Uber, 99, Cabify e Easy Taxi somaram mais de 82 mil queixas de seus clientes no Reclame AQUI. Já em 2016, foram pouco mais de 33 mil, revelando que o número de protesto com esses serviços mais que dobrou.

Dentre os aplicativos avaliados, o que teve o melhor desempenho na resolução dos problemas foi o 99, que fechou o ano com 78,9% de índice de solução e reputação “Bom”. Na segunda posição está o Cabify, com 72,50% de solução e reputação também “Bom”, seguido do Easy Taxi (68%), que é “Regular”. O líder de reclamações, Uber, é “Não Recomendado” e o pior solucionador de problemas dos clientes (43%) dentre os quatro aplicativos analisados.