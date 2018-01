Como consultar IPVA 2018

Ano que começa, impostos que precisam ser pagos para que o dia-a-dia fique em ordem.

Em se tratando de impostos, um dos primeiros é o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, tem cobrança a partir de janeiro em quase todo País. O pagamento é obrigatório e a alíquota varia de acordo com o Estado onde o contribuinte reside e também conforme o modelo do veículo.

O tributo é cobrado somente pelos estados brasileiros, sendo que metade é arrecadado para o governo local e a outra parte para o município. Além dos veículos terrestres, o IPVA pode ser cobrado inclusive de aeronaves e barcos.

As formas de pagamento do imposto também variam, inclusive com descontos diferenciados ou percentuais vantajosos para pagamento em cota única.

Além de poder conferir o valor do imposto, o motorista pode fazer o pagamento e licenciar seu veículo sem sair de casa. Como existem diferenças no formato do pagamento de Estado para Estado, ideal é consultar o órgão competente em razão das alíquotas que variam de 1% a 4% do valor venal do veículo, para todas as categorias. No entanto, alguns estados definem o percentual a ser pago de acordo com a potência dos veículos. É o caso de Alagoas, Ceará e Pernambuco, por exemplo. O estado do Maranhão, define as alíquotas de acordo com faixas de preço. Os vencimentos e descontos também variam de acordo com o estado, assim como o parcelamento ou não do imposto. O valor venal é também definido pelos estados, mas geralmente a maioria utiliza a tabela Fipe para definir tais valores.

O boleto do IPVA, de qualquer Estado pode ser emitido no site da Receita Federal. Ao acessar o link, é necessário que o proprietário informe o número do CPF ou CNPJ, a placa e o Renavam do veículo e inserir um código de segurança. Ao clicar em “Avançar”, é possível visualizar o boleto e realizar a impressão do documento.

Dentre as maiores metrópoles foi possível sinalizar os prazos para pagamento e como fica o imposto. Aqui apresentamos a definição dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

IPVA 2018 em São Paulo

Em São Paulo, a conferência dos valores do IPVA 2018 podem ser feitas na internet e também na rede bancária. É só estar com o número do Renavam e placa do veículo.

Para automóveis, ônibus, micro-ônibus, caminhonetes e motos, o vencimento começa agora dia 9 de janeiro. Os contribuintes podem pagar o IPVA 2018 em cota única, com desconto, ou parcelar o tributo em três vezes, em janeiro, fevereiro e março, observando o final da placa do veículo. É possível quitar o imposto no mês de fevereiro, sem desconto.

Outra coisa é sobre o prêmio do seguro obrigatório DPVAT que deve ser recolhido de forma integral no ato do primeiro pagamento, seja em cota única, seja na primeira parcela.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

Facilidades para licenciamento

Os meios eletrônicos para a prestação de serviços públicos, tem sido cada vez mais utilizado como ferramenta do governo do Estado. A medida tem por objetivo facilitar a vida do cidadão e contribuinte no sentido de não precisar se deslocar e pegar filas para atualizar um documento. Antes, para licenciamento de veículos era necessário ir às unidades do Detran ou imprimir boleto para fazer o pagamento. Agora, basta informar o número do Renavam ao caixa ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias. No internet banking também funciona.

Outra facilidade é poder receber o novo documento no endereço do registro do veículo por meio dos correios no prazo de sete dias úteis. A emissão é feita automaticamente quando o contribuinte escolhe pagar R$ 11,00 a mais.

IPVA 2018 – Rio de Janeiro

Proprietários de veículos do estado do Rio de Janeiro terão desconto de 3% para o pagamento em cota única e até a data de IPVA, exercício de 2018. A primeira data de vencimento da cota única é para veículos com placas de final 0, no dia 22 de janeiro. A última data para o pagamento da cota única será no dia 2 de fevereiro, referente aos veículos com placa terminadas em 9. A guia para o pagamento do IPVA poderá ser retirada pelo contribuinte pela Internet, no Portal da Secretaria de Estado de Fazenda ou do banco Bradesco. O pagamento da Guia de Regularização de Débitos – GRD pode ser realizado em qualquer agência bancária, em dinheiro ou cheque administrativo.

IPVA 2018 – Minas Gerais

O prazo para pagamento à vista com desconto de 3% ou da primeira parcela é de 10 a 15 de janeiro, conforme final de placa e escala de vencimentos abaixo. Para efetuar o pagamento, dirija-se a uma das agências dos agentes arrecadadores: Bradesco, Bancoob, Mercantil do Brasil, HSBC, Caixa Econômica Federal, Santander, Casas Lotéricas, Mais BB e Banco Postal, informando o número do RENAVAM ou apresentando a guia de arrecadação. Para emissão da guia de pagamento do IPVA utilize o site oficial e faça pela internet ou procure uma das unidades de atendimento da SEF/MG.

IPVA 2018 – Paraná

Os contribuintes do Paraná começarão a pagar o IPVA 2018 a partir de 10 de janeiro. O desconto para quem pagar à vista será de 3%. A alíquota da maior parte da frota, conforme o governo estadual, vai ser de 3,5%. Ônibus, caminhões, veículos de carga, de aluguel ou que usam gás GNV pagam 1%. Veículos que pertencem à União, a estados e a municípios são imunes ao imposto. Para táxis, ônibus de transporte urbano, para deficientes, destinados ao transporte escolar e os fabricados antes de 1998 são isentos. O calendário para cota única começará em 10 de janeiro.