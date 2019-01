Como aproveitar o seu tempo de férias

Leitura

Quer coisa mais barata do que começar a ler bons livros? Aproveite para colocar em dia! Para quem não tem o hábito da leitura, adquira-o. É o melhor momento para fazer isso! No começo, se esforce planejando ler ao menos por uma hora diária e tente ir aumentando até duas horas.

Curso de férias

Tem cursos de férias para tudo que é gosto, bolso e necessidades. Você pode aprimorar seus conhecimentos em um idioma estrangeiro, ou realizar qualquer outro curso relacionado a seus hobbies, ou que tenham a ver com sua área de atuação e que contribuam com seu desenvolvimento pessoal.

Esporte

Se você não tem o hábito de se exercitar, esse é um ótimo momento para você adquirir este hábito saudável, ou aproveitar para intensificar seus treinos no seu esporte favorito.

Trabalho voluntário

Realizar trabalhos voluntários também pode ser uma boa opção para aproveitar bem as férias e fazer atividades com propósitos que ajudam a sociedade. Escolha uma atividade que tenha a ver com o seu perfil, seja de lidar com pessoas ou cuidar de animais, por exemplo.

Viu só quanta coisa boa dá para se fazer nas férias? Só fica parado quem decide por não se mexer. Vá e escolha o seu caminho. Você vai fazer um monte de descobertas nesse caminhar.

Uranio Bonoldi é consultor e palestrante.