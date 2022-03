Comércios na região central de Caieiras sofrem com fios arrancados

Nos casos mais recentes, em menos de 24 horas, a situação ocorreu por duas vezes gerando revolta nos atingidos que pedem fiscalização e uma reestruturação dessa fiação por parte dos responsáveis.

Os comerciantes também cobram que os responsáveis por arrancar os fios, mesmo que acidental, sejam orientados, notificados ou responsabilizados pelos prejuízos.

A questão demanda atenção das empresas e poder público para evitar que essa ocorrência continue reincidente, prejudicando os comerciantes. “Sou proprietário de um comércio em frente a praça Pró-Polo e constantemente sofremos com problemas de rompimento de cabos causados por fluxo de caminhões. Os fios, além de baixos, são frouxos e isso faz com que fiquem vulneráveis ao tráfego de caminhões no entorno da praça”, disse Guilherme Pavão.

Segundo ele, apenas em fevereiro, foram 3 rompimentos de fios e cabos. “Além de prejudicar o fluxo de veículos na rotatória, sofremos com a falta de fornecimento de internet, telefone e etc. É um problema crônico e muito conhecido, mas que infelizmente não é solucionado”, relatou.

Leidson Lima, que trabalhava em um comércio local, afirmou que o problema se tornou corriqueiro. Em duas semanas, três 3 situações e em duas delas ficamos sem serviço de telefonia e internet”, falou.

Ele comentou dos prejuízos que os lojistas sofrem com esse problema. “Perdemos vendas por falta da internet. Em uma das vezes, o cabo da fibra chegou a ser arrancado do restaurante. Não era horário do almoço, mas se fosse teria colocado os clientes em risco, já que toda vez os cabos são arrancados com violência. Tanto que atinge até as instalações internas”, concluiu Leidson.

Bianca Correa estava em seu comércio na noite de quarta-feira, 23, quando presenciou o caminhão arrancando os fios de telefonia, interrompendo o serviço e oferecendo risco aos pedestres e clientes. “ A altura dos fios precisa ser revista. Toda vez que passa um caminhão, acontece isso. A força com que os fios são arrancados pode acabar derrubando parte do muro e cair sobre alguém. Como tem sido recorrente, precisamos que os responsáveis intercedam e coloquem os fios mais alto para evitar novas ocorrências”, declarou.

Outro comerciante, que preferiu não se identificar, foi firme nas declarações e cobrou mais efetividade, inclusive do poder público na fiscalização. “É uma situação de perigo, serviço mal feito e irresponsável das empresas de telefonia.

Por mais que a prefeitura não tenha responsabilidade, deve agir de forma a fazer essas empresas trabalharem da forma correta”, reclamou.

Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a responsabilidade pela manutenção dos postes e redes telefônicas é dividida entre as empresas proprietárias e as operadoras que os alugam para a instalação de fios. Cabe a ambas as concessionárias fazerem uso e manterem as redes de forma adequada.

Em busca de esclarecimentos, o jornal Regional News encaminhou questionamentos a Neoenergia Elektro, a Vivo, A Claro e a prefeitura de Caieiras.

A concessionaria de energia informou que com relação à distância de Segurança, segue tabela 1 da ND.47 de Compartilhamento de Redes. No caso de ruas e avenidas, o afastamento mínimo entre cabos das redes de telecomunicação e o solo é de 5 metros, conforme tabela anexada ao corpo do e-mail da Elektro.

Esclareceu ainda que as fiscalizações são feitas para projetos novos de Compartilhamento de Redes após aprovação do Projeto Particular apresentado e para casos existentes quando é deparado com alguma situação irregular é realizado notificação para empresa ocupante fazer à regularização.

A Vivo, a Claro e a prefeitura não encaminharam resposta até o fechamento da edição.