Comerciante franco-rochense cai em golpe e é executado em São Paulo

Segundo as primeiras informações da investigação policial, a vítima foi baleada depois de ter caído em uma emboscada, o chamado “golpe da venda de veículo”.

Ainda de acordo com a polícia, Cláudio teria conversado com o suposto vendedor e marcado para ver o veículo. O comerciante foi surpreendido por homens utilizando bicicletas e quando percebeu se tratar de um golpe, entrou em luta corporal com o trio. Ele acabou baleado e teve sua arma roubada pelos golpistas.

Acionada, a Polícia agiu rápido e conseguiu prender em flagrante delito um dos suspeitos, enquanto os comparsas fugiram do local do crime, portando a arma da vítima.

A ocorrência foi registrada no plantão do 72º Distrito Policial (Vila Penteado). As investigações continuam.