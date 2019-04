Comerciante escapa de tentativa de execução em Caieiras

De acordo com a vítima A.S.M., que foi atingida nas mãos e no pé por disparos de arma de fogo, ele foi surpreendido assim que parou o carro na frente de seu comércio. “Quando parei o carro na frente de casa, chegaram atirando. Eu sai pedindo socorro e uma vizinha me acolheu. O filho dela me socorreu”, disse.

Câmeras de segurança filmaram o comerciante correndo para escapar dos tiros, mas os autores dos disparos não aparecem nas gravações.

Vizinhos ouviram os tiros e ficaram assutados. “Foram três disparos e gritos. Estamos com medo”, declarou uma cidadã.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Caieiras. O delegado Dr Fabio Cenachi não descarta nenhuma possibilidade. “Por ser comerciante pode ter sido problemas financeiros ou pessoais. Nada está descartado. Todas as hipóteses tem de ser verificadas”, falou.