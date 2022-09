Comemoração dos 44 anos da Rainbow ‘bombou’ na Hoower

A pista foi a loucura com as mixagens dos Djs Talico, Banana, Julinho, Reginaldo e Ducann que fizeram e ainda fazem sucesso como disc jockey.

Rolou muito Flash House, Flash Back e outras músicas que, até os dias de hoje, fazem a galera relembrar os passinhos e dançar pra valer.

O baile comemorativo contou ainda com a participação do Dj Splash, além do DJ Rato e o professor Ademar que colocaram mais de 400 pessoas para curtir o bom e dançante Axé Music.

*Matéria atualizada às 18h30

Siga o Rnews nas redes sociais