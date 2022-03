Comédia ‘Pão com Ovo’ estreia no Ruth Escobar

Desde que estreou no Maranhão, há dez anos, “Pão Com Ovo”, já foi vista por mais de um milhão e trezentos mil espectadores tendo montagens no Rio de Janeiro, São Paulo e Portugal.

O enredo mostra o reencontro das amigas de colégio, após muitos anos, Dijé (Adeílson Santos), moradora de bairro da periferia e Clarisse, (César Boaes) uma emergente alpinista social. Na conversa entre as duas afloram as características, hábitos e costumes das diferentes classes sociais. Até a qualidade e atendimento ofericido por empresas públicas e privadas é abordado. No palco também em cena está Francisvaldo (Alysson Lima), namorado da personagem Dijé e pobre torcedor fanático da Portuguesa de Desportos. Ou seja, a coisa só piora, ou, na verdade, melhora.

“Pão Com Ovo” fica em cartaz no Ruth Escobar, Sala Dinah Sfat, até 19 de junho. Com sessões às sextas, sábados e domingos.

SERVIÇO:

“Pão com Ovo”

Autores: Adeílson Santos e César Boaes

Direção: César Boaes

Elenco: César Boaes, Adeílson Santos, Andrey Monteiro, Paulo Roberto e Alysson Lima

Temporada: de 19 de março a 19 de junho. Sextas e Sábados às 21h e Domingo às 19h30.

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Duração : 90 minutos

Ingressos: R$50,00 o valor cheio e R$25,00 o valor de meia entrada para as sessões de sexta a domingo

Vendas: Bilheteria do Teatro – de 6ª a domingo, das 14 às 21h30

Fone: 11 – 3289.2358

Vendas Online: www.bilheteria.com

Local: Teatro Ruth Escobar – sala Dinah Sfat – 370 lugares

Endereço: Rua dos Ingleses, 209 – Bela Vista – SP