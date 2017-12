Com Waze e repleto de recursos, Onix é um dos carros mais vendidos

Entre os mais vendidos

Dentro da lista dos carros mais vendidos em 2017 no Brasil, os proprietários do Chevrolet Onix podem ficar tranquilos na questão de revenda do veículo, pois ele é um dos mais procurados pelos consumidores, não só pelo seu preço acessível, mas também por sua qualidade em motor e conforto.

Recorde de vendas

Foram emplacadas 18.611 unidades do Chevrolet Onix em novembro. Este volume representa um novo recorde de vendas para o modelo mais vendido do Brasil.

Além do Onix, campeão geral e entre os hatches compactos, a Chevrolet lidera em outros importantes segmentos: entre os sedãs em geral e os sedãs compactos com o Prisma, entre as minivans com o Spin, entre os sedãs médios-compactos com o Cobalt e entre os hatches médios com o Cruze Sport6.

A Chevrolet se destacou em outros dois segmentos estratégicos: o das picapes, com a S10 e a Montana, que somaram 3.802 unidades; e o dos utilitários esportivos, com 1.891 unidades – o melhor volume da marca no ano. O Tracker e o recém-lançado Equinox puxaram as vendas para cima.

“Devido ao sucesso destes dois SUVs no mercado nacional, a Chevrolet está ampliando a disponibilidade do Tracker e principalmente do Equinox para poder ajustar a demanda à grande procura”, explica Marcos Munhoz, vice-presidente da GM Mercosul.

O bom desempenho da linha Chevrolet no mercado garantiu o 26º mês consecutivo de liderança da marca no país. Em novembro, foram 37.354 unidades emplacadas e 18,9% de participação entre os automóveis e comerciais leves.

No ano, a marca acumula 356,6 mil unidades ou 15,6% de crescimento em relação ao mesmo perído do ano passado. Como comparação, o mercado total avançou 9,8% no período.

“A Chevrolet é a marca que mais cresce em volume no ano. Até novembro são 48 mil unidades extras emplacadas, reflexo da boa aceitação do consumidor para os investimentos que fizemos em design e tecnologias de eficiência energética e conectividade em toda nossa linha de produtos”, completa o executivo.