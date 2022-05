Com shows de grandes artistas, tem início hoje a Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar

Além dos shows com grandes artistas, o público vai acompanhar as tradicionais provas dos 3 tambores, o cutiano e a competição de montarias em touros.

Ainda estará disponível aos presentes uma variedade de atrações no recinto durante todos os dias da festa, como as programações do Palco 2 e da Tenda Eletrônica.

Os organizadores colocaram è venda quatro modelos de ingressos: Arena Prime, Frontstage, Backstage e Camarotes Corporativos. Eles podem ser adquiridos pelo site oficial (https://boiodromo.com.br/ingressos/) da festa em até seis vezes sem juros. Porém, é importante estar atento quanto a mudança de lotes.

Mais informações pelo telefone (11) 9 3399 3031 / www.boiodromo.com.br

Segurança

Com o intuito de reforçar a segurança no município, durante a realização da 30ª Festa do Peão de Cajamar as forças de segurança do município realizarão operações nos principais acessos à cidade, bem como nas imediações do evento.

Também serão feitos bloqueios para averiguação e pesquisa de condutores, contando com o apoio da Polícia Militar Rodoviária nas rodovias Anhanguera e Edgar Máximo Zambotto.

Os policiais realizarão fiscalização com equipamento Etilômetro (bafômetro) para medir o grau de alcoolemia no sangue dos motoristas abordados.