Com dois motores, Fusion Hybrid é econômico

As principais novidades com relação ao modelo normal têm a pegada sustentável, a começar pelo motor elétrico de alto desempenho que é recarregado automaticamente, dispensando ponto externo de energia para recarga. O carro vem combinado com o motor à combustão 2.0 Atkinson.

Versão única e completa

Fusion Hybrid Titanium – R$ 160.900

O Ford Fusion é um sedã médio que marcou o retorno da marca ao segmento de carros de luxo no Brasil. Seu lançamento mundial ocorreu em 2006 e o modelo passou por duas reformulações: uma em 2012 e outra em 2016.

Sua nova geração traz novo farol com luzes de posição LED, grade frontal capaz de abrir e fechar automaticamente conforme a necessidade de resfriamento do motor, seletor de marchas rotativo e novos para-choques.

Além disso, o veículo recebeu o sistema multimídia SYNC 3 que permite controlar diversas funções por comandos de voz; piloto automático Eco Cruise, que prioriza o uso do motor elétrico; e a tecnologia EV+, que combina de forma eficiente o uso dos motores elétrico e à combustão. Inclui também a nova geração do Sistema de Estacionamento Automático e Ford Power, com o qual você pode dar partida no carro à distância e sem chave. Inovações que marcam o pioneirismo em tecnologia do Fusion Hybrid.

Mas voltando a falar da versão elétrica, a bateria de 275 volts, que tem garantia de oito anos, é a responsável por fazer o veículo se locomover até o limite de 75km/h. Com uma velocidade maior, o sistema de combustão é acionado e os dois motores passam a trabalhar em conjunto. A bateria pode descarregar, mas nunca em movimento.

A partir do momento em que o motor à combustão é acionado, a bateria começa a ser recarregada. O mais importante é que o carro não precisa ser ligado na tomada, pois o próprio sistema híbrido faz esse trabalho.

Iguais ao da Fórmula 1, os freios do carro são regenerativos e a energia mecânica que é absorvida na frenagem é utilizada para recarregar o sistema híbrido.

De acordo com a Ford, o carro tem autonomia de 844 quilômetros, de acordo com o Enviromental Test Trip.

O Ford Fusion Hybrid conta com um motor 2.0. Ainda assim, é mais econômico financeiramente do que um carro popular 1.0. Esse resultado é alcançado devido à utilização de dois propulsores.

Outras vantagens

Dentre outras vantagens de ter um carro assim estão: partida silenciosa, sensor de chuva, sete air bags, display de fluxo de energia, teto solar e ar condicionado elétrico, melhor aceleração e melhor controle de desembaçamento.

Embora o preço seja um tanto salgado, se você tem disponibilidade e consciência para adquirir o Ford Fusion Hybrid, será possível poupar no bolso e dar um alívio à poluição.

Itens de série

Fusion 2.0 16V Hybrid Titanium

Alerta de colisão (Forward Collision Warning) com Assistente Autônomo de Frenagem

Alto falantes 8 alto falantes + 4 tweeters

Assistente Autônomo de Detecção de Pedestres

CD Player MP3

Cintos de Segurança traseiros laterais Infláveis

Motor 2.0 EcoBoost

Piloto automático adaptativo (Adaptive Cruise Control) com Stop & Go

Sistema de Estacionamento Automático – 2ª Geração (estacionamento paralelo, perpendicular e saída de vagas paralelas)

Sony Premium Sound

Sync ® 3

Transmissão Automática 6 velocidades com PaddleShift

Tração Integral AWD