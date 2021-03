Com a palavra: autoridades municipais, a Justiça e puxa-sacos

A gafe desta vez foi o flagra feito por um cidadão que encaminhou a foto ao jornal Regional News. Trata-se do carro oficial estacionado dentro da clínica odontológica do vice Cleber Furlan que configura crime de responsabilidade, disposto no Artigo 1°, inciso 2 do Decreto Lei 201/67: “são crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores”: utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”.

Com a palavra: autoridades municipais, a Justiça e seus puxa-sacos.