Com a benção dos bambas

Prateado também mandou bem nas letras o que deixou DG Ribeiro exultante. “Muito feliz com o resultado do nosso trabalho. Poucas vezes me vi como estou agora. Satisfeito com essa parceria e acreditando num resultado brilhante. Só mantenha a simplicidade que vai dar tudo certo”, diz. Como aperitivo o sambista lançou recentemente “Briga de Casal”, disponível em todas as plataformas e que dá uma mostra de seu talento. “Essa música é muito especial pra mim. É a primeira que chegou ao mercado. E tem várias pitadas de sentimentos como alegria e tristeza. E, mesmo que o título tenha a palavra briga, ela fala de amor, de reconciliação e de que o amor sempre vence o mal”, atesta.

Vindo de uma família de músicos o cantor fala que teve que lutar e trabalhar muito pra conseguir as coisas, porém a música sempre embalou os encontros de família. “Meus tios tinham um grupo chamado “Misto Quente” que chegou a tocar no Programa do Chacrinha. Eles se reuniam no quintal da casa do meu pai em Guadalupe, zona norte do Rio, para ensaiar”. E a luta valeu a pena, pois DG Ribeiro confirma com “Mundo dos Desejos” que as bênçãos deram certo pra este novo astro do samba.