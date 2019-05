Com 14 casos de sarampo, São Paulo terá vacinação extra

A prefeitura informou que a definição do público-alvo da vacinação foi feita em conjunto com o governo do estado e o Ministério da Saúde. A faixa etária contempla as pessoas que tem a menor chance de ter recebido as duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola.

Segundo a pasta, o sarampo é uma doença de notificação obrigatória e imediata. Quando são identificados casos suspeitos, a vigilância epidemiológica do município inicia ações de vacinação para evitar o contágio. O órgão aponta que são adotados procedimentos para evitar a contaminação de outras pessoas conforme os protocolos do Ministério da Saúde.