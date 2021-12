Coletivo Noroest celebra a cultura das periferias com evento Quebrada Viva em Caieiras

O evento é gratuito e acontecerá no Ecoparque em parceria com a Prefeitura Municipal de Caieiras.

O público de todas as idades poderá participar de um dia repleto de atividades gratuitas dedicadas à cultura urbana, como batalhas de breaking e outras ações que tem como objetivo fomentar e dar visibilidade para novas produções artísticas com base na cultura hip-hop, valorizando as várias formas de manifestações culturais produzidas na periferia.

As batalhas de breaking, tradicionais disputas de dança onde cada participante defende seu estilo, interagindo e improvisando em cima das músicas executada por um DJ, contarão com a participação do B.boy Suco – Mauá Break como jurado e DJ, além da premiação em dinheiro (R$ 300,00) junto com um troféu para o primeiro ou primeira colocada, já que b-boys e b-girls poderão participar.

A programação contará ainda com Graffiti do artista Derf, e apresentação do espetáculo Mané Boneco, do Grupo Zumb.boys, uma intervenção urbana inspirada no boneco brasileiro “Mané gostoso” que convida o público a curtir a leveza do livre brincar através da dança.

Visando incentivar o hábito da leitura, sobretudo ao conteúdo da história do Hip-hop, o evento contará com uma biblioteca temática com oferta de livros e outros materiais didáticos voltados à cultura hip-hop. Um ambiente organizado e confortável que possibilitará a interação das crianças e familiares com monitores durante atividades lúdicas, contação de histórias e leituras de livros como “O grito do hip-hop”, “A quebrada em quadrinhos”, “Nelson Triunfo, do sertão ao Hip-hop”, “Mulher de Palavra: Um retrato de mulheres no Rap de São Paulo”, ”A pedagogia hip-hop: Consciência, resistência e saberes em luta”, “Batidas, rimas e vida escolas” e “Genealogia hip-hop”.

Haverá uma roda de conversa entre artistas e público abordando temas como “Arte, cultura e política: hip-hop instrumento de transformação social”, “Qual a grande importância do hip-hop nas quebradas?”, “Empoderamento feminino através do hip-hop”, “Quebrando paradigmas, derrubando preconceitos: hip-hop dentro das escolas”, entre outros.

E ainda uma vivência prática e coletiva da dança breaking, que permitirá a participação de pessoas de todas as faixas etárias, respeitando as particularidades do público e dando espaço para fluir o primeiro contato com uma dança urbana.

O projeto “Coletivo Noroest – quebrada viva” surgiu a partir de uma perspectiva cultural periférica ligada à cultura Hip-Hop, movimento que vem transformando diversas ‘quebradas’ tanto na cidade de São Paulo como em outras localidades do país.

Com esse projeto, o Coletivo Noroest promove um circuito de formação e difusão cultural que contribui com o desenvolvimento social das comunidades por onde as ações irão passar, em geral carentes de equipamentos culturais, instigando as pessoas para uma nova perspectiva de vida tendo a ideologia Hip-Hop como base para a produção de conhecimento e compartilhamentos práticos e teóricos.

O coletivo já promove ações deste perfil há alguns anos, tendo realizado por exemplo o projeto ‘Quebrada Viva Battle’, contemplado pelo VAI – Modalidade 1, nos anos de 2016 e 2019, em que levou levando ações culturais para praças e pontos de cultura como: Comunidade Cultural Quilombaque Perus, Casa de Hip-Hop Perus, Ocupação Artística Canhoba – Cine Teatro Pandora, desenvolvendo workshops, exposição de graffiti, bate-papo e batalhas de breaking.

O Coletivo Noroest desenvolve ações artísticas através do Hip-Hop desde 2015, quando surgiu como Crew de Breaking Noroest Gang, sendo atualmente composto por integrantes residentes no bairro periférico de Perus, região que concentra um dos piores índices socioeconômicos da capital.

“Acreditamos que através do Hip-Hop é possível conscientizar, humanizar e trocar aprendizados com as pessoas, potencializando valores sociais e refinando intelectualmente o indivíduo, por se tratar de uma arte genuína, fonte de produção de novos saberes e novas maneiras de olhar para o mundo vigente”, comenta o Coletivo Noroest.

As ações fazem parte do projeto “Coletivo Noroest – quebrada viva” selecionado pelo Edital Proac 34/2020 – Manutenção de corpos artísticos estáveis em favelas e comunidades.

Informações: www.facebook.com/Projetoquebradavivabattle e www.instagram.com/coletivonoroest

SERVIÇO: “Coletivo Noroest – quebrada viva” em Caieiras

Com Coletivo Noroest e participações especiais

Quando: 04 de dezembro de 2021 (sábado) – Horário: 14:00 às 18:00

Onde: Ecoparque – Rua Luiz Celso Berti, 179 – Caieiras

Classificação Livre – Grátis

Programação: Batalha de Breaking 1 vs 1 (Premiação R$ 300 + Troféu)

DJ e Jurado: B.boy Suco- Mauá Break

Graffiti: Derf

Show: Mané Boneco com Grupo Zumb.boys

+ Atrações: Biblioteca Hip-Hop, Workshop Breaking, Cyphers e MIC aberto.