Coleta Seletiva: programa proporciona desenvolvimento sustentável de Caieiras

O programa de Coleta Seletiva, desenvolvido em parceria com a UVS Essencis Caieiras (Unidade de Valorização Sustentável), é uma das alternativas que foi colocada em prática para estimular os caieirenses a realizar a separação de reciclados e orgânicos de maneira adequada dos materiais destinados à reciclagem. Por meio dos PEV’s (Ponto de Entrega Voluntária), a população pode levar materiais recicláveis aos locais, e assim, colaborar com o meio ambiente.

O programa, implantado em 2018, tem diversas etapas, sendo elas: a implantação dos PEV’s, que ainda está em andamento; o chamamento dos recicladores de materiais recicláveis do município; divulgação porta a porta para informar sobre o programa; reunião com os recicladores para a formação da cooperativa; capacitação dos interessados da cooperativa; capacitação dos professores e funcionários da Rede Municipal; adequação do galpão e o credenciamento dos catadores. Todas essas etapas são fundamentais para que o programa funcione da maneira correta.

Já foram inaugurados nove PEV’s, sendo eles: no CEU das Artes (Av. Armando Sestini, 1031 – Jardim dos Eucaliptos), no Ginásio Luiz Carlos Rizardi (Avenida Marcelino Bressiani, 460 – Jd. Marcelino), no Ginásio Augusta Maria da Silva (Rua João Benedito de Campos, 30 – Vila dos Pinheiros), Ginásio Poliesportivo Pedro Borsari (Rua Marilia, 400 – Serpa) e Centro Esportivo João Odoni (Rua Pedro Alvares Cabral, 75 – Serpa), Ginásio Poliesportivo Antônio Decresci (Av. Pref. Gino Dártora, 326 – Jardim Nova Era), Velódromo Municipal (Rua João Dártora), 146 – 152), Centro Cultural Izaura Neves (Rua Argentina, 400), campo de futebol Morro Grande (Av. Dr. Olindo Dártora, 4652).

Até o meio deste ano serão implantados PEV’s em diversos bairros de Caieiras. Os próximos serão: Portal das Laranjeiras, no Ginásio Ernesto Diogo de Faria (Rua Cardeal, 395); na Vila Rosina, na Associação Filantrópica Santa Clara (Rua Maria Bernarda Butler, 245); em Laranjeiras, no Centro Esportivo Jacinto de Moraes (Rua João Massaia, 100); na Santa Inês, na Guarda Civil Municipal – base comunitária Santa Inês (estrada Santa Inês, km 10, s/n); na Calcárea, na EMEB Nahyr Mendes Winesky (Rua da Grota, s/n) e na Etec Caieiras.

Com os Pontos de Entrega Voluntária no município, foram retirados dos bairros e das escolas municipais, em 2018, aproximadamente 2.736,3 kg de reciclados e vale ressaltar que o projeto foi implantado no segundo semestre desse ano. Em 2019, a média foi de 8.495,1 kg. O programa também foi implantado no Paço Municipal, e além das escolas e ginásios, o objetivo é que futuramente todos os espaços públicos façam parte do programa.

Cooperativa de catadores e recicladores

Uma das etapas do programa é auxiliar e incentivar a criação da “Caieiras Cooperativa e Controle de Recicláveis (3CR)”, formada somente por catadores e recicladores de Caieiras, totalmente registrada e legalizada, que iniciará suas atividades em um galpão situado ao lado da UBS do Jardim Vera Tereza (Rodovia Tancredo de Almeida Neves, km 39). O espaço será a central de triagem para a separação dos resíduos recicláveis coletados.

A Secretaria do Meio Ambiente realiza um diagnóstico antes da implementação de algum PEV, fazendo o “porta-a-porta” de 100 a 200 metros de distância do ponto de entrega, no qual os agentes da Secretaria conversam com os moradores e explicam como funciona o programa. Nos eventos promovidos pela Prefeitura, como o “Ação Cidadania”, são distribuídos panfletos explicativos, com foco em conscientizar as pessoas.

A reeducação e conscientização da população são de extrema importância no processo de preservar o meio ambiente, pois, é comum encontrar resíduos espalhados pela cidade, principalmente em épocas de chuvas constantes, que entopem os bueiros e causam enchentes, além de outros danos, como: contaminação do solo e da água pelo chorume, mau cheiro do lixo em decomposição, aumento do número de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição, entre muitos outros.

O prefeito Gersinho Romero tem como objetivo proporcionar capacitação, renda e tratamento mais humanizado aos catadores da cidade e reduzir a quantidade de materiais enviados aos aterros sanitários. Durante sua gestão, o prefeito fez questão de realizar programas e projetos voltados à melhoria do meio ambiente, sempre pensando na melhoria da cidade e na qualidade de vida dos caieirenses.

Por meio do programa Coleta Seletiva, a Secretaria do Meio Ambiente espera que os caieirenses adquiram o hábito de reciclar, que é fundamental para evitar o esgotamento dos recursos naturais disponíveis, e para que ocorram melhorias para todos, já que se não preservarmos o meio ambiente, todos serão prejudicados. Colabore e leve seu lixo no PEV mais próximo!