Coleta Seletiva já recolheu mais de 4 toneladas de materiais recicláveis

O Programa de Coleta Seletiva, uma das ações criadas pelo prefeito Gerisnho Romero e desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a empresa Essencis, disponibiliza pela cidade PEVs, Pontos de Entrega Voluntária, para a população depositar materiais recicláveis. Esses equipamentos incentivam a separação do material para reciclagem e a entrega voluntária e já arrecadaram mais de 4 toneladas de materiais.

Os PEVs são instalados em prédios públicos com grande fluxo e de fácil acesso ao público, facilitando a população o descarte correto dos recicláveis. Todos são adesivados com informações do que pode e o que não pode ser depositado nestes equipamentos.

Atualmente existem 5 postos em pleno funcionamento e a projeção é de que mais dez sejam implantados em toda cidade. Os PEVs em funcionamento estão localizados: no CEU das Artes (Av. Armando Sestini, 1031 – Jd. dos Eucaliptos), no Ginásio Luiz Carlos Rizardi (Av. Marcelino Bressiani, 460 – Jd. Marcelino), no Ginásio Augusta Maria da Silva (R. João Benedito de Campos, 30 – Vila dos Pinheiros), Ginásio Poliesportivo Pedro Borsari (R. Marilia, 400 – Serpa) e Centro Esportivo João Odoni (R. Pedro Alvares Cabral, 75 – Serpa).

Todo o material reciclável depositado é coletado pela Essencis e encaminhado para Cooperativas de Catadores legalmente constituídas, que separam e revendem o material, gerando renda aos cooperados. A frequência da coleta varia de acordo com o local de instalação do PEV e sua demanda. Geralmente são retirados todas as 4ª feiras, mas dependendo da demanda poderá ser recolhido mais vezes na semana.

Ao depositar os seus resíduos corretamente nos PEVs, o cidadão contribui diretamente para a reciclagem dos materiais recicláveis que, a partir daí, deixarão de ser resíduos. Colabore você também, recicle!