Colcha de retalhos

Quando escrevemos a alguns dias do fechamento de uma edição de uma publicação estamos sujeitos a duas circunstâncias difíceis de se afastar. Ou escrevemos sobre o mais do mesmo e toda mídia continua massacrando a população com o mesmo conteúdo informativo, ou buscamos assuntos brandos, que caibam em qualquer momento.

A minha proposta é buscar reflexões que sejam atemporais, mas nem por isso deixem ser atualizadas, sem correr o risco de cair no tecnicismo estéril, dirigindo a ponta da caneta para poucos, que nunca foi a intenção.