Coelhadas nos maus hábitos

Cebolinha, o menino que troca o R pelo L, Mônica, a baixinha dentuça e invocada, Cascão, que vivia fugindo do banho e Magali a eterna comilona são queridos por gerações.

Criados por Maurício de Sousa os personagens se tornaram ícones da cultura brasileira ganhando milhares de fãs e saindo dos HQs para o cinema e também os palcos. E aproveitando que o mês da criança está chegando vale a pena levar os pequenos pra ver de frente Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali.

Em cartaz até 12 de outubro no Teatro Opus Frei Caneca o espetáculo A Turma da Mônica Contra o Capitão Feio promete muitas aventuras dos moradores do Bairro do Limoeiro enfrentando seu maior inimigo.

Entre 2017 e 2018 a montagem viajou o Brasil. Teve que parar por causa da pandemia e agora volta para alegria de crianças e adultos.

Segundo o diretor Mauro Sousa, o espetáculo diverte, emociona, e transmite uma mensagem positiva e atual. “A melhor forma de conscientizar é por meio da educação, da cultura e da arte. Esse musical mostra para as famílias a importância de cuidar e economizar água, que é o bem natural mais precioso e fundamental para todos nós”, diz Sousa.

O cenário é de primeira, sendo 100% inflável, recebendo projeção em mapping com desenhos animados, luz e trilha sonora irretocáveis. Uma grande aventura na qual a turminha não vai deixar o Capitão Feio vencer.

Com seu inseparável coelhinho Sansão a Mônica vai botar o vilão pra correr. Agora só falta você correr pro teatro e conferir esta grande aventura.

SERVIÇO

A TURMA DA MÔNICA CONTRA O CAPITÃO FEIO

Teatro Opus Frei Caneca

Até 12 de outubro

Shopping Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569, Consolação

Inf: https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Livre

Ingressos a partir de R$ 37,50

60 minutos

