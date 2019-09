Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos

A legislação, que começou a valer no dia 11 de março do ano seguinte, trata das relações de consumo em todas as esferas: civil, definindo as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados, administrativa, definindo os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo, e penal, estabelecendo novos tipos de crimes e as punições para quem não segue a lei.

A Lei 8.078/90 é uma das mais admiradas em nosso sistema legal, tanto por seu mérito, como por sua perfeita aplicabilidade mesmo após anos de sua promulgação, sendo tão eficiente e arrojado que outras áreas do Direito utilizaram conceitos trazidos com o CDC para dirimir algumas situações.