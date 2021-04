CNH ganha prazo maior de validade

Agora, os motoristas de até 50 anos terão o prazo de validade da CNH ampliado de 5 para 10 anos. O prazo diminui para 5 anos após os 50 anos de idade, e para três anos após os 70 anos de idade.

Seguindo as mudanças, o prazo máximo de validade dos exames de aptidão física e mental será aplicado a pessoas com até 50 anos. Para pessoas com idade superior, a validade será escalonada: cinco anos para condutores com idade entre 50 e 69 anos e três anos para quem tem 70 anos ou mais.

Na regra atual, o exame de pessoas com menos de 65 anos vale por até cinco anos. Para condutores com 65 anos ou mais, a validade é de até três anos.

De acordo com o Detran, Departamento Estadual de Trânsito, condutores que já realizaram o exame médico até o início da vigência das novas regras, mesmo que ainda esteja em processo de formação, o documento tem a validade antiga.

Também foi alterado o prazo de validade do exame toxicológico, obrigatório para condutores de categorias C, D e E – veículos de carga, com mais de oito passageiros e com carregamentos de mais de seis toneladas. Motoristas com menos de 70 anos terão que realizar o procedimento a cada dois anos e meio. A partir de 70, a renovação passa a ser realizada conforme o vencimento da CNH.

Caso o exame não renove o exame até 30 dias após o vencimento do prazo, a infração passou a ser classificada como gravíssima.