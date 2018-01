CNH digital entra em vigor até fevereiro

Os motoristas de todo o País terão a opção de usar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, CNH-e, no lugar do documento impresso. Quando o sistema estiver funcionando integralmente, o condutor deverá fazer um cadastro no site do Denatran ou em uma unidade do Detran para obter o login e o código PIN. Basta inserir esses dados no aplicativo para celulares e a CNH poderá ser exportada para o aparelho.

Os agentes de trânsito poderão ler o documento pelo certificado digital ou pelo código QR, que passou a ser emitido em todas as CNHs no primeiro semestre do ano passado.