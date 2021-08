Clima quente e seco deixa umidade do ar em nível critico

De acordo com especialistas, quando a umidade fica inferior a 30%, os efeitos da poluição são mais graves, já que a dispersão de poluentes é comprometida. A temperatura continua acima dos 30 graus até a quinta-feira, 26.

A cidade de São Paulo pode atingir períodos com umidade relativa do ar de 15% nos próximos dias, se aproximando de clima de deserto. A título de comparação, no Saara esse índice costuma ser de 14 a 20%.

Com esse efeito, diversos problemas de saúde podem ser agravados por conta da falta de chuvas, já que a hidratação do organismo fica comprometida. Na pele, dermatites, irritações e ressecamentos podem ficar mais frequentes. As mucosas internas do corpo também são afetadas, especialmente as das vias respiratórias, o que facilita o surgimento de doenças nasais.

Dicas

Se manter hidratado é uma das principais sugestões. A ingestão de líquidos é fundamental para manter o corpo saudável, principalmente durante o inverno e em dias em que a umidade do ar encontra-se em baixa.

A alimentação também é uma aliada para combater o ressecamento da pele. Para isso, invista em alimentos ricos em vitaminas e antioxidantes, como frutas cítricas e castanhas.

Os umidificadores de ar são uma boa opção para recuperar a umidade do ambiente e deixá-la dentro dos padrões recomendados, facilitando a respiração. Se você não tem um aparelho específico para isso, é possível fazer um com utensílios domésticos.

Uma dica é ferver duas xícaras de água em uma panela e colocar no ambiente ainda quente. Repetir a ação sempre que a água esfriar.