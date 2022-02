Clientes se juntam para salvar sebo de Franco da Rocha

Moradores de Franco da Rocha estão mobilizados em uma campanha nas redes sociais com o intuito de arrecadar livros para o Sebo na Praça, destruído pelas chuvas no final de janeiro. Instalado na praça Caieiras, no centro, era o único sebo que funcionava na região e atendia também municípios vizinhos, como Francisco Morato e Caieiras, por exemplo. Junto ao sebo também havia uma banca de jornais.