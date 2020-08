Clientes reclamam da água da Sabesp

A situação ficou mais evidente entre os dias 21 e 22 de julho quando a companhia realizou uma obra para melhorar o serviço. Tão logo o abastecimento começou a ser normalizado, surgiram as primeiras reclamações e após uma publicação feita pelo jornal Regional News com relatos de problemas nas redes sociais, centenas de pessoas passaram a manifestar problemas similares com a coloração da água não apenas nos bairros de Caieiras, mas também nas cidades de Franco da Rocha e Francisco Morato.

Por dias as reclamações perduraram com cidadãos postando fotos que mostrava coloração da água escura e barrenta.

Nessa semana, a questão voltou à tona quando Danilo Souza Nogueira, morador de Laranjeiras, Caieiras, postou uma foto do filtro que mantém antes da caixa d’água de sua residência marrom com apenas três meses de uso. “Esse filtro dura em média seis meses, mas entupiu de tanta lama. Só percebi o problema quando fiquei sem água em casa”, falou o cidadão, que fez questão de dizer ao jornal Regional News que não é uma situação nova, mas recorrente.

O problema com a coloração da água também foi apontado por Vicentina Marino Barbosa que reside no Jardim São Francisco, há anos. “Depois da obra ficou um pouco pior. Mas a água que vem direto da tubulação da Sabesp apresenta uma cor barrenta há meses”, declarou.

Seguindo a linha de reclamação, Fatima Chiati também fez críticas nas redes sociais do Regional News. “Há muito tempo a água fornecida pela Sabesp deixou de ser incolor como deveria ser. Sempre leitosa, branca e ninguém explica os motivos”, pontuou.

Ana Souza que reside no Jardim Marcelino também reclamou. “Aqui no bairro está assim também. O complicado é ter de pagar por essa água suja. Não tem condições e não confio de usar essa água para fazer comida”, relatou.

No Jardim Boa Vista, quem postou foto com o mesmo problema foi Patricia Campos. “Não há como usar essa água suja para cozinhar, muito menos para beber”, comentou.

Reclamações nesse sentido também foram percebidas e postadas em grupos das redes sociais nas cidades de Franco da Rocha e Francisco Morato.

A Sabesp foi procurada para se manifestar e informou que em 21 de julho, após prévia e ampla divulgação na mídia e por SMS, foi realizado um serviço de manutenção na entrada do reservatório de Caieiras, com a necessidade de descarregar as duas adutoras que abastecem os municípios da região.

No término dos serviços na madrugada do dia 22/07, a alimentação dos reservatórios foi restabelecida, e percebeu-se que a água estava turva. Assim que a situação foi detectada, a Sabesp tomou todas as providências para solução da ocorrência, inclusive a lavagem dos reservatórios nos casos em que a ação se mostrou necessária.

Para os clientes que efetuaram registros foram realizadas descargas nos cavaletes residenciais. Também foi contratado empresa para lavagens de 314 caixas-d’água, sendo 60 em Franco da Rocha, 132 em Francisco Morato e 112 em Caieiras. Por isso, se algum morador ainda estiver enfrentando a situação, o ideal é que entre em contato com a Companhia para que as equipes da Sabesp possam realizar o atendimento necessário e sanar a questão.

A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e segue à disposição pelos canais de atendimentos aos clientes: telefones 195 e 0800 011 9911 (ligações gratuitas), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br, ou aplicativo da Sabesp para Android e iOS.