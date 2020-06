Clientes de Caieiras e região reclamam da conta de luz

O descontentamento com o serviço pode ser visto em recente matéria feita pelo jornal Regional News divulgando a implantação da autoleitura por parte da concessionária de energia.

Parte dos que acessaram a conta nesses meses, aponta aumento de 30%, além de juros e multa por já estar vencida. “Se o funcionário não veio medir e a conta não foi entregue, como podem colocar um valor desses para o consumidor? ”, foi um dos questionamentos feitos.

Em outra reclamação, uma comerciante alegou ter recebido a conta no valor de R$ 400 mesmo com o comércio fechado. “Mandei vários e-mails e a cada dois dias eles devolvem com respostas aleatórias e sem resolução. Por fim, chegou no dia de vencimento e deixaram minha conta sem a devida correção”, apontou.

A autoleitura também foi criticada por alguns. “Não podem transferir essa responsabilidade para nós. Eles cobram por isso e devem fazer”.

Em busca de esclarecimentos, a Elektro foi procurada e informou que, apesar das reclamações, a atividade de leitura e entrega de contas não foi paralisada por conta da pandemia e que os leituristas estão em campo todos os dias.

Segundo a nota, não houve aumento na tarifa e a leitura é feita de forma mensal para os clientes urbanos e de forma trimestral em áreas rurais, conforme prevê a resolução 414.

Para quem tem interesse em contestar, a Elektro recomenda antes de qualquer reclamação formal reavaliar se ocorreu alguma mudança no comportamento de consumo. “Em dias de pandemia o hábito de consumo dos clientes residenciais tem aumentando, principalmente por estarmos isolados em nossas residências.

Da mesma forma, centros comerciais que eventualmente estão fechados, tendem a ter um consumo menor. É importante destacar que imóveis com padrão interno ou fechados serão faturados por média (consumo médio dos últimos 12 meses). Eventuais dúvidas sugerimos contatar nosso 0800 7010102”.