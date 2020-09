Cliente relata deboche em agência dos Correios

Em meio as críticas sobre a demora no recebimento de cartas e encomendas, está o de dona Antonia Nojosa Dias Peres, 70 anos, moradora do Jardim Esperança, que sofre toda vez que precisa ir até a agência de Caieiras retirar boletos para o pagamento de contas.

Por conta de greve, todo mês ela se dirige a unidade que fica na Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, no centro, para não atrasar a quitação das faturas do cartão de crédito. “Eu não tenho e nem sei mexer com a internet. Minha única alternativa é ir até aos Correios. Aliás, essa é a orientação passada pelas empresas. Mas toda vez é um sufoco. Tratam nós com ironia e jogam a responsabilidade uma para ou outro. Preciso das faturas para manter as contas em dia, mas é difícil”, disse dona Ana.

A idosa que compreende existir uma grave em andamento não admite ser tratada assim. “Não é justo que tratam idosos dessa maneira. Entendo que estão em greve, mas eles não têm o direito de agir assim. Debocham da nossa cara e só depois de muita insistência que consigo. Quero que os supervisores tenham conhecimento, pois não só eu, mas outras pessoas devem enfrentar o mesmo constrangimento”, declarou.

Em busca de esclarecimentos, os Correios foram procurado e informaram que as entregas no bairro se mantinham em índices regulares, porém, têm sofrido impacto, nas últimas semanas, devido à paralisação parcial dos empregados. Por isso, orientamos a população a aguardar o recebimento de seus objetos postais nos endereços de destino, embora dona Ana afirme que não recebe as faturas há dois meses em sua casa.

Sobre a situação de atendimento relatada, os Correios lamentam o transtorno e reiteram que a suposta conduta do empregado não condiz com os valores e práticas de atendimento da empresa, que preza pela cortesia e respeito a todos os clientes. A empresa fará uma apuração e adotará as medidas disciplinares, se necessário.