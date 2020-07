Clemente Nascimento faz live para celebrar o Dia Mundial do Rock

O cara também comanda o programa Filhos da Pátria, pela Rádio Kiss FM e já se aventurou na literatura. Em 2016 lançou em parceria com Marcelo Rubens Paiva a obra “Meninos em Fúria” na qual conta sua trajetória no punk que se confunde com a história do movimento em nosso país. Vale a pena a leitura.

Na live especial do Dia Mundial do Rock o músico mostrará toda sua simpatia e sorriso fácil cantando clássicos dos Inocentes como “Rotina” e “Pânico em SP”, passando por canções da Plebe Rude, entre elas “Até quando esperar”, além de trocar uma ideia com a galera.

Serviço

Live especial com Clemente Nascimento

Comemorando o Dia Mundial do Rock

Dia 13 de julho – 20 horas

Nas redes sociais do Centro Cultural Penha

@centroculturalpenha

www.facebook.com/centroculturalpenha