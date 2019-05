Classificados

Apartamento para venda em Perus – Sendo 2 dormitórios, sala, cozinha, WC e garagem – Valor R$ 90 MIL + PARCELAS DE R$ 386,00, condomínio incluso água valor R$ 80,00.

AL Apartamento para locação em Laranjeiras – Sendo 2 dormitórios, sala, cozinha, WC. Valor R$ 1.100,00. Ref. 09

AL Apartamento para locação no Morro Grande – Sendo 2 dormitórios, sala, cozinha, garagem p/ 1 carro. R$ 800,00. Ref. 15

CASAS

Casa de 2 dormitórios, sala cozinha,wc, lavanderia R$800,00

Casas para locação em Laranjeiras 2 dorm sala, cozinha, WC, garagem. R$1.000,00.

Casa para locação 2 dorm, sala cozinha,wc a partir de R$ 700,00

Casa para venda no Jd. Morro Grande – Caieiras – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha, 2 WC, churrasqueira, varanda e garagem para 2 carros PODE SER FINANCIADO – Valor R$ 400 MIL – ACEITA PROPOSTA, REF. 842.

Casa para venda em Laranjeiras – Caieiras – sendo 2 dormitórios, 1 suíte, sala de jantar, sala de estar, cozinha, área de serviço, piscina e 3 WC – Valor R$ 380.000,00 – PODE SER FINANCIADO – REF. 840.

VD Sobrado para venda em Laranjeiras – Sendo 2 dormitórios, 2 WC, cozinha, sala, salão comercial e um terreno nos fundos – Valor R$ 250.000,00 ACEITA PROPOSTA – REF. 826.

VD Sobrados para venda em Laranjeiras – Sendo cada sobrado com 2 Suítes, lavabo, sala, cozinha, área de serviço, 2 sacadas e garagem para 4 carros – Valor R$ 320.000.00 – Pode ser financiado – REF. 806.

VD Casa nova para venda em Laranjeiras – Sendo 2 dormitórios, sala, cozinha, 2 WC, lavanderia, garagem para 2 carros – R$: 240.000.00 – REF 633.

VD Casa para venda em Laranjeiras – Sendo 2 Casas, 1º casa, 2 dormitórios, cozinha, WC, lavanderia e garagem – 2º casa 1 dormitório, sala, cozinha, WC, lavanderia e garagem – Valor R$ 260.000.00 – Ref. 750

VD Casa para venda em Laranjeiras – Sendo 3 casas, 1º casa 3 cômodos e garagem – 2º casa 3 cômodos e garagem – 3º casa 3 cômodos e garagem – R$ 220 mil – Ref. 751

AL Casa para locação em Laranjeiras – Sendo 1 dormitórios, sala, cozinha e vaga para 1 carro – R$ 650.00. Ref. 04

AL Casa para locação em Caieiras – Jd. dos Eucaliptos – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha, 3 WC e garagem para 2 carros – Valor R$ 1.850,00. Ref. 16

AL Casa para locação no Morro Grande – Sendo 2 dormitórios, sala, cozinha, WC e garagem – Valor R$ 1.200,00. Ref. 13

AL Casa para locação em Laranjeiras – Caieiras – Sendo 1 dormitórios, sala, cozinha, WC e garagem para 1 carro – R$ 800,00. Ref. 14

AL Casa para locação em Laranjeiras – Caieiras – Sendo 3 dormitórios, sala, cozinha e garagem – Valor R$ 1.200,00. Ref. 20

AL Casa para locação em Laranjeiras – Sendo 4 cômodos. Valor R$ 750,00. Ref. 22

AL Casa para locação em Laranjeiras – Sendo 2 cômodos e sacada. Valor R$ 450,00 – COM GARAGEM 550,00. Ref. 24

AL 2 Casas para locação em Laranjeiras – Sendo 1º casa 1 dormitório, sala, cozinha, suíte, WC, lavanderia e garagem – Valor R$ 1.200,00 – 2º casa 2 dormitórios, sala, cozinha e garagem – Valor R$ 800,00. Ref. 25

Casa para venda em Laranjeiras – Caieiras – sendo 3 dormitórios, sala, sala de estar, cozinha, WC e garagem para 2 carros – Valor R$ 330 MIL – PODE SER FINANCIADO – Ref.838.

CHÁCARA

Chácara para venda em Mato Dentro – Franco da Rocha divisa com Mairiporã – Sendo 5 mil metros, casa c/ 4 cômodos e WC, chalé, salão de festa c/ 2 cozinhas, piscina, sala de jogos, quadra de cimento, 6 cocheiras de cavalo, galinheiro, pomar, reservatório de água c/ 5 mil litros mais 3 mil litros de caixa d’água Valor R$ 700 MIL – ACEITA PERMUTA MENOR VALOR – Ref. 843.

GALPÃO

Aluga-se 4 galpões em Laranjeiras, 350 m2 cada. Valor: R$ 12,00 o metro quadrado.

TERRENO

Boa OPORTUNIDADE. Terrenos R$80.000 (oitenta mil) documentação) ok

Terreno em Condomínio Fechado para venda em Pardinho Rod. Castelo Branco – Valor 56 MIL – Ref. 839.

Terreno para venda no Pq. da Serra – Laranjeiras – Caieiras Sendo 6 x 21 – 126 m² – Valor R$ 120.000,00 – REF. 845.

Terreno para venda no Pq. da Serra – Laranjeiras – Caieiras Sendo 158 m² – Valor 140.000,00 – REF. 844.

Terreno para venda em Laranjeiras – Caieiras – Sendo 130 m² – 6 x 30 – TEM ESCRITURA – Valor R$ 145.000,00 – REF. 841.

