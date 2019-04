Classe A, um clássico Mercedes-Benz

O Classe A 250 Vision, conta com o novo e eficiente motor 4 cilindros turbo com dois litros e 224 cv e segue a nova linha de design da marca.

O novo integrante da família Classe A está dinâmico e jovem como sempre, no entanto, maior e mais confortável do que nunca. Ele redefine completamente o conceito de luxo moderno na categoria dos compactos e revoluciona o design interior. Tecnologicamente, o novo Classe A não apenas assume a primeira posição na categoria, além do inovador sistema MBUX – Mercedes-Benz User Experience, ele também oferece uma variedade de funções que anteriormente eram reservadas às classes superiores. O modelo conta também com faróis em LED.

Preço

Classe A 250 – R$ 194.900,00.

Design exterior e interior

O exterior do novo Classe A destaca a esportividade, dinamismo e emoção. O carro traz um design dianteiro marcante, faróis alongados com elementos cromados garante um apelo emocional e uma aparência atrativa. A grade do radiador com a estrela da Mercedes-Benz, tem uma lâmina prateada central para ressaltar a esportividade do modelo.

O veículo foi visualmente estendido pela grande distância entre eixos e pela linha lateral suave. O capô se inclina mais acentuadamente do que nos modelos anteriores, enfatizando uma dianteira dinâmica e imponente. Os largos arcos das rodas de 18 polegadas com cinco raios reforçam a esportividade do novo A 250 e fazem com que ele tenha ainda mais equilíbrio estrada. O modelo tem um visual mais largo na traseira, graças a uma área envidraçada mais acinturada que também ressalta os ombros e aos refletores traseiros mais espaçados no para-choques modular de duas seções.

Por dentro, a arquitetura é modelada pelo design de vanguarda do painel: pela primeira vez foi totalmente eliminada a presença de uma cobertura acima do cockpit. Em consequência, o corpo principal do painel em formato de asa se estende de uma porta dianteira à outra sem nenhuma descontinuidade visual. As saídas de ar da ventilação com visual de turbina são outro destaque.

O painel é dividido em duas seções tridimensionais horizontais: a inferior é separada do corpo principal do painel e parece flutuar em frente a ele. O display completamente independente é oferecido com duas telas de 10,25 polegadas.

Sistemas de assistência à condução

O novo Classe A oferece o que há de melhor em sistemas de assistência à condução.

O novo integrante da família vem de série com o Assistente de Frenagem Ativo. Dependendo da situação, ele pode reduzir as consequências de colisões traseiras com veículos lentos, parando ou estacionados à frente e até mesmo com pedestres e ciclistas atravessando, ou até mesmo evitá-las totalmente.

O novo Classe A é também o primeiro modelo da Mercedes-Benz desenvolvido no Centro de Tecnologia para Segurança Veicular. O projeto das estruturas do veículo incorpora descobertas da pesquisa de acidentes reais. Cada componente individual da estrutura da carroceria foi desenvolvido de acordo com as cargas e tensões encontradas com respeito à geometria e espessura do material, reunindo a tecnologia à qualidade dos materiais.

O motorista e o passageiro da frente contam com cintos de segurança de três pontos com limitador de força e tensionador. Os dois bancos traseiros externos são equipados com cintos de segurança com carretel tensionador e limitador de força. O novo Classe A é equipado com airbags para o motorista e passageiro da frente, airbag de joelho para o motorista e airbags de janela.

Motor

O Classe A é equipado com o motor de quatro cilindros com 224 cv e 350 Nm de torque e com transmissão de dupla embreagem 7G-DCT de sete velocidades.

O propulsor M 260 tem dois litros de cilindrada. Novos equipamentos incluem o comando CAMTRONIC para o eixo das válvulas de admissão. O motor a gasolina traz de série o filtro de partículas. Além disso, o modelo conta com uma nova transmissão 7G-DCT de dupla embreagem com sete velocidades.