Claro Fibra chega a Caieiras, com banda larga e TV por assinatura

A Claro fibra banda larga possui opções de conexões de até 500 Mbps, com soluções de última geração para compartilhar a conexão com múltiplos dispositivos dentro de casa. Com o Wi-Fi Plus – disponível sem custo adicional em todas as velocidades comercializadas – o assinante recebe equipamento de acesso que oferece duas redes de Wi-Fi nas faixas de 2,4 GHz e 5GHz. Isso garante maior alcance e capacidade da rede dentro de residência.

Os clientes que optam pela Claro fibra tv, contam com a mais completa programação HD do mercado e têm acesso ao NOW, a maior plataforma de entretenimento on demand da América Latina. São milhares de conteúdos para assistir quando quiser, em qualquer tela, na TV ou pelo aplicativo. Uma oferta completa, desde os programas favoritos da TV, até os lançamentos recém-saídos do cinema – como o live-action de Aladdin e o filme Vingadores: Ultimato, que podem ser alugados também pelo controle remoto –, além das mais premiadas séries, como Game Of Thrones, com todas as temporadas disponíveis na plataforma para maratonar.

Para tornar a experiência ainda mais completa, os clientes têm à disposição funcionalidades especiais, como acesso ao serviço de gravação em nuvem (Cloud DVR), através do qual todo o conteúdo da TV por assinatura pode ser gravado e acessado de qualquer ponto da casa. E, ainda, o serviço Replay TV, que permite assistir televisão como se fosse uma máquina do tempo e voltar os programas em até sete dias após a sua primeira exibição.

“A Claro está maior e mais completa e chega com todos os seus serviços a Caieiras, que passa a contar com tecnologia de ponta e a qualidade e reputação da Claro. Vamos conectar em casa e fora de casa, para tornar a vida nos nossos clientes mais divertida e produtiva”, afirma Lisa Folkerts, diretora Regional da Claro.

Conectividade e ofertas combinadas

A Claro foi pioneira na oferta de planos com chamadas ilimitadas no celular, do pré ao pós. E agora amplia este benefício também ao Claro fibra fone, novo serviço de telefonia fixa residencial que a operadora também está lançando em Caieiras, com ligações ilimitadas para fixo e móvel de qualquer operadora do Brasil usando o 21.

Toda essa qualidade e conectividade dentro de casa se somam ao 4.5G da Claro, que permite velocidades de navegação até 10 vezes superiores ao 4G convencional. Além disso, os clientes com plano pós-pago da operadora já contam com o Extraplay, uma franquia de dados exclusiva e que permite aproveitar filmes e séries no NOW, com mais conforto no uso da sua internet móvel. O Extraplay dobra a quantidade de dados do plano, para uso exclusivo nos aplicativos de streaming de vídeo compatíveis com a funcionalidade, incluindo o próprio NOW, Claro vídeo, Youtube e Netflix.

O cliente Claro também tem à disposição os Passaportes Américas, Europa e Mundo. Primeira no mercado, a Claro transformou o hábito de usar o celular no exterior com o lançamento de pacotes que permitem a utilização dos planos contratados como se o cliente estivesse no Brasil. E o melhor, o Passaporte Américas já vem incluso para o titular em todos os planos pós pagos. Ou seja, o portfólio é internacional, o que permite ao cliente usar o seu plano, sem preocupações, em destinos turísticos importantes, dentre eles: Argentina, Chile, México, Estados Unidos e Canadá.

Os caieirenses contarão, ainda, com o Claro Gaming, nova plataforma que une os serviços de conectividade fixa e móvel, com benefícios exclusivos e atendimento especializado, em busca da melhor experiência para quem curte jogos eletrônicos e e-sports.

“Estamos trazendo a mais moderna e integrada oferta de serviços, reunindo TV por assinatura e banda larga de ultravelocidade via fibra óptica, rede móvel 4.5G, telefonia com planos ilimitados para qualquer operadora, em casa e no celular, e o melhor conteúdo em todas as telas”, ressalta Fábio Nahoum, diretor de Marketing da Claro.

E as vantagens não param por aí. Quem combina todos os produtos da Claro, ganha mais: leva o dobro da internet em casa e no celular, descontos exclusivos na compra de smartphones, tudo em uma única fatura e atendimento integrado. E ainda acumula pontos no Claro clube, programa de fidelidade que permite a troca por smartphones, passagens aéreas, serviços da Claro e muito mais.