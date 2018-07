Citroën revela as primeiras imagens do SUV C4 Cactus

Segundo a montadora francesa, o carro é fruto de um projeto global, com desenvolvimento e produção realizados na América Latina. O C4 Cactus reflete a própria essência da marca trazendo atitude única, design arrojado e nova abordagem de conforto que vai do design ao uso de tecnologias projetadas para simplificar a vida das pessoas.

Confirmado para o Brasil, o Citroën C4 Cactus chega ao mercado chileno com preços a partir de R$ 85.443 na versão diesel BlueHDi 1.6 de 92 cv. Os preços das versões a gasolina, que são equipadas com motores 1.2 Pure Tech de 82 cv e 1.2 Pure Tech Turbo de 110 cv, não foram divulgados.

Idealizado e desenvolvido no Brasil

O mais importante para os brasileiros é que o veículo foi idealizado e desenvolvido no Brasil. Assim, O C4 Cactus honra a tradição Citroën na produção de veículos icônicos e à frente de seu tempo. Logo no primeiro olhar, o modelo seduz por seu estilo moderno e disruptivo.

O SUV tem linhas orgânicas e frente alta, expressiva, que se destaca pelo grupo ótico em dois níveis, que valorizam a expressão e a identidade.

Além disso, traz um design ao mesmo tempo forte e equilibrado, mas que ousa ao reinterpretar os códigos tradicionais do universo SUV.

Na traseira, destaque do Cactus remete ao aerofólio integrado e para os módulos em LED com efeito 3D, que asseguram uma assinatura luminosa gráfica e tecnológica.

Design disruptivo e provocante

O teto flutuante chega com belas e funcionais barras de teto, que reinterpretam os códigos do território SUV e permitem aos consumidores serem o centro de novas experiências.

As rodas do Citroën C4 Cactus passam por um processo de polimento superficial na face de estilo após a pintura. O resultado é um acabamento brilhante e refinado. Além disso, o modelo conta também com pneus de uso misto que garantem aderência e agilidade também em superfícies off-road.

Dono de um design disruptivo e provocante, o Citroën SUV C4 Cactus materializa a união da tecnologia com a ampliação da segurança, trazendo equipamentos até então disponibilizados somente em categorias de valor mais elevado. Um produto que chega ao mercado disposto a quebrar paradigmas e que reflete a audácia, a força e a liberdade dos que escolhem um modelo como esse para fazer parte da família. O SUV C4 Cactus conta com o mais avançado pacote de equipamentos de segurança e ajudas à direção da categoria.

Quando o assunto é tecnologia, a montadora modificou a forma como os veículos interagem com os ocupantes e motoristas. Hoje, a preocupação da Citroën vai além de oferecer a melhor experiência de condução, buscando inspiração na vida e na atitude das pessoas. Dessa forma, o SUV C4 Cactus chega para ser a nova referência do comportamento dinâmico atual: tem condução ágil, equilibrada e segura.

O SUV será equipado com o moderno motor THP (Turbo High Pressure) 16V FLEX que contribui definitivamente para isso, sendo sinônimo de potência, elasticidade e economia. Gera uma potência máxima de 173 cv (com etanol) e um torque máximo de 240 Nm. Associado à caixa de câmbio automática sequencial de 6 marchas (EAT6), uma carroceria com massas reduzidas e a um apurado trabalho aerodinâmico, permitirá ao modelo romper com os atuais padrões do segmento.

Em breve, mais novidades sobre o C4 Cactus

Ficha técnica

Motor: Dianteiro, transversal de três cilindros em linha, 12 válvulas, gasolina

Potência: 130 cv a 5.500 rpm

Torque: 23,5 kgfm a 1.5: 00 rpm

Câmbio: Manual de seis marchas, tração dianteira

Direção: Elétrica

Suspensão: Independente McPherson (diant.) e eixo de torção (tras.)

Freios: Discos ventilados (diant.) e tambores (tras.)

Pneus: 205/50 R17

Dimensões: Compr.: 4,17 metros /Largura: 1,71 m/ Altura: 1,48 m/ Entre-eixos: 2,60 m

Tanque: 50 litros

Porta-malas: 358 litros