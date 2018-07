Citroën lança versão de passageiros do Jumpy

Citroën Jumpy Minibus tem capacidade para levar 11 ocupantes e utiliza o moderno e econômico motor 1.6 Turbo Diesel BlueHDi, de 115 cavalos, associado a uma caixa de câmbio manual de seis marchas. O modelo no Brasil, tem preço sugerido de R$ 118.600.

O novo furgão mantém os mesmos atributos do modelo de carga, com foco na tecnologia, boa dirigibilidade, conforto de carro de passeio e funcionalidade. Robusto, ele alia todas essas características à capacidade de transportar 11 pessoas, motorista mais dez passageiros, com total segurança, fruto da nova plataforma EMP2 e da presença de equipamentos como Controle de Estabilidade (ESP), Assistente de Partida em Rampa (Hill Assist) e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes.

O modelo também oferece desempenho superior em razão do seu motor 1.6 Turbo Diesel BlueHDi de última geração, que entrega potência de 115 cv a 3.500 rpm e torque de 30 kgfm a partir de 1.750 rpm. Ele atua em conjunto com o câmbio manual de seis marchas, uma combinação que resulta no melhor consumo da categoria. Além disso, tecnologias como o sistema BlueHDi, que elimina até 90% de óxidos de nitrogênio (NOx) e 99,9% das partículas, fazem com que o modelo tenha o menor nível de emissões de CO2 do segmento.

Bem equipado, o Citroën Jumpy Minibus será vendido em versão única e trará de série itens como direção eletrohidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, bancos reclináveis, computador de bordo, rádio FM/AM/MP3, faróis de neblina, entre outros.

Boa opção para negócios

O utilitário foi apresentado na avant-première do Jumpy Minibus na Feira do Empreendedor 2018 Sebrae-SP. “É o primeiro ano que participamos do evento, instituição que é referência entre os empreendedores. E nada melhor do que colocar nossos produtos em evidência nesse território, especialmente diante de um público tão grande e qualificado, estimado em mais de 140 mil visitantes”, afirma Silvia Torrecillas, gerente de Publicidade e Propaganda da Citroën do Brasil.

A vocação natural dos veículos comerciais da montadora é atender com eficiência os diferentes tipos de consumidores, que vão desde os que atuam no campo da construção civil até os do ramo de serviços. O Jumpy Minibus vem atender especialmente a esse segundo segmento, que hoje responde por 41% dos pequenos negócios somente em São Paulo.

Recorde de vendas

É esperado para o Novo Jumpy Minibus o mesmo sucesso da versão de carga, lançada no fim do ano passado. O furgão, que já recebeu diversos prêmios e é líder do segmento na Europa, começa a construir a mesma trajetória de sucesso no Brasil. Com filas de espera desde que chegou às concessionárias, o Jumpy é um sucesso de vendas.

Desde o lançamento, cerca de 450 unidades foram comercializadas, sendo que em março o número de emplacamentos chegou a 137, recorde até o momento e sinal de que modelo vem se firmando como a nova referência do mercado. Hoje, no mix de vendas, a versão Pack, mais completa, corresponde a 80% das vendas.

“A nossa rede abraçou os veículos utilitários e demonstrou que está pronta para atender esse público que precisa de um veículo robusto, que busca um custo competitivo e uma manutenção adequada às necessidades de quem usa o veículo para o trabalho. Os resultados de vendas deixam claros que estamos no caminho certo, com um produto e um serviço de excelência”, explica Frida Lickel, diretora comercial da Citroën do Brasil.