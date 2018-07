Citroën apresenta o novo SUV C5 Aircross

O veículo vem equipado com suspensões com Amortecedores Hidráulicos Progressivos® e assentos Advanced Comfort. Ele dispõe também de uma modularidade única com três assentos traseiros individuais deslizantes, escamoteáveis e reclináveis, e um porta-malas Best in Class de 580 l a 720 l.

O já moderno SUV recebeu 20 tecnologias de ajuda à direção, das quais o Highway Driver Assist, um dispositivo de direção autônoma de nível 2, bem como o Grip Control com Hill Assist Descent, para vencer os caminhos difíceis.

Outras seis tecnologias de conectividade foram implantadas. Uma delas e novidade no seguimento, é a recarga sem fio para smartphones. Produzido na França na fábrica de Rennes – La Janais, o Novo C5 Aircross será comercializado também na Europa com uma versão Plug-In Hybrid PHEV no final de 2019.

Personalidade única no segmento

Dotado de personalidade forte, o novo SUV C5 Aircross destaca-se pela sua atitude única. Com 4.500 mm de comprimento, robusto e musculoso, cheio de força, ele marca sua diferença no universo dos SUV, com volumes fluidos pontuados com elementos gráficos fortes como os Airbump®, rodas grandes de 720 mm de diâmetro, uma distância em relação ao solo de 230 mm e barras de teto repletas de identidade.

Por dentro, o carro irradia imediatamente uma sensação de proteção e espaço, com seu painel de bordo horizontalizado, assentos envolventes, um console central largo e a presença de materiais acolhedores. Como já feito nos último modelos da Citroën, o C5 oferece uma ampla gama de personalização, com a possibilidade de 30 combinações externas.

São sete cores de carroceria, uma oferta de teto na cor preta e três Packs Color, estes últimos constituídos por insertos coloridos no para-choques dianteiro, nos Airbump®, na parte inferior das portas dianteiras e embaixo das barras de teto. Ele também dispõe de cinco ambientes internos, cujas tipologias do universo das Cores & Materiais destacam a claridade e o calor, em um espírito “Casual Chic”.

Espaço e conforto a bordo

O espaço interno do novo SUV francês sugere o conforto assim que as portas são abertas: com posição de dirigir alta, o motorista se sente valorizado. Já o interior espaçoso promove a sensação de proteção combinando estilo e qualidade.

O painel de bordo, com formas fluidas e arredondadas, dispõe de uma faixa com um revestimento aplicado por um processo térmico, flexível e acolchoada, assim como a presença de duplas saídas de ar que valorizam o aspecto musculoso deste SUV.

Do lado do motorista, o painel de instrumentos é composto por uma tela digital TFT configurável de 12,3”, oferecendo uma gama de três universos gráficos diferentes, e colocando informações de direção selecionadas dentro do campo de visão do motorista.

O volante tem comandos integrados, com um aro espesso e duas áreas planas. Ele possui acabamento preto brilhante e cromo acetinado ou, em algumas versões, um exclusivo couro bi-ton. No centro do painel, as saídas de ar e o tablet tátil capacitivo de 8” – dotado de uma barra de comando tátil -, formam um bloco único perfeitamente integrado, aumentando ainda mais a robustez e a modernidade do painel de bordo.

O console central largo e alto com materiais macios ao toque, em razão de seus materiais, se beneficia de um grande descanso de braço com abertura borboleta e um grande porta-objetos refrigerado, dois porta-copos retroiluminados e uma área dedicada para a recarga sem fio do smartphone, grande novidade do SUV.

O Novo SUV C5 Aircross oferece uma vasta gama de materiais que vão do tecido ao couro Nappa, para um ambiente personalizado de acordo com as expectativas dos clientes: casual ou refinado. A confecção dos assentos Advanced Comfort confere um lugar de destaque aos materiais suaves e acolhedores, oferecendo uma suavidade excepcional para aumentar o bem-estar a bordo.

Motorizações potentes e caixa de câmbio automática mais eficiente

O novo Aircross possui uma gama de motorizações Euro 6.2 eficientes, de alto desempenho e de última geração, ideais para realizar os trajetos diários ou longas viagens, sempre associados a caixa de câmbio manual de 6 velocidades BVM6 ou a caixa automática sequencial EAT8, de 8 marchas. São:

Duas versões a gasolina: PureTech 130 S&S BVM6 e PureTech 180 S&S EAT8,

Três versões Diesel : BlueHDi 130 S&S BVM6, BlueHDi 130 S&S EAT8 e BlueHDi 180 S&S EAT8.

No final de 2019, ele será o primeiro veículo da Citroën a adotar a cadeia de tração Plug-In Hybrid PHEV, oferecendo valores de emissões de CO2 em queda e uma autonomia de 60 km em modo ZEV.

O SUV dispõe da última geração da caixa automática sequencial EAT8, “Efficient Automatic Transmission” de 8 marchas, com comando Shift and Park by wire, concebida e desenvolvida com o especialista japonês Aisin. Ela possui um conversor de torque flexível que oferece um real conforto ao dirigir e em manobras de estacionamento.

Esta caixa de câmbio automática oferece ainda mais eficiência e conforto, com notadamente:

Um consumo de combustível reduzido de até 7% em relação à EAT6 graças às duas marchas adicionais, à melhoria do rendimento com a extensão do Stop & Start até 20 km/h no BlueHDi 180 e aos ganhos em massa e compacidade (até 2 kg em relação à EAT6);

Mais conforto na passagem de marchas graças à otimização das trocas – as duas marchas adicionais permitem reduzir o regime entre cada troca de marchas.

Ficha técnica

Comprimento: 4 500 mm

Largura:1.840 mm

Altura: 1.670 mm (com barras de teto)

Distância entre-eixos: 2.730 mm

Distância em relação ao solo: 230 mm

Diâmetro das rodas: 720 mm

Volume do porta-malas: 580 l a 720 l e até 1630 l com os bancos reclinados