Cirque du Soleil está de volta ao Brasil com o espetáculo ‘Bazzar”

Vale a pena conferir e se encantar com o melhor da arte circense contemporânea com as acrobacias fantásticas da companhia canadense.

Por conta da pandemia, o evento ficou suspenso por dois anos e meio, mas esta semana, finalmente, aconteceu.

Foram oito dias de montagem e muita expectativa para ver a tenda de quase 20 metros de altura fincada novamente em São Paulo.

SERVIÇO

Cirque Du Soleil

De 08/09 a 27/11/2022

Valores dos ingressos a partir de R$ 280

Cliente Bradesco tem 20% de desconto* nos ingressos e Parcela em até 6x*

Local: Parque Villa-Lobos – Av. Queiroz Filho, 1.315 Vila Leopoldina

