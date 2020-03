Circulação de ônibus municipais terá horários alterados

De acordo com a prefeitura, a Viação Caieiras, concessionária do serviço de transporte coletivo no município, informa que em razão da redução no fluxo de pessoas que utilizam o transporte diariamente, os coletivos circularão, todos os dias da semana, seguindo os horários de domingo. A mudança ocorre devido as ações preventivas à COVID-19.

Segundo a empresa, é importante ressaltar que em outras cidades da região essa medida já está em vigor e que está adotando outras estratégias para evitar aglomerações tanto nos pontos quanto dentro dos próprios coletivos.

A Viação Caieiras reforça também que intensificou os procedimentos de higienização de todos os coletivos, atendendo a ofício encaminhado pela prefeitura, como ação para evitar o contágio pelo Coronavírus.