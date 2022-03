Circo Teatro Palombar estreia comemoração de dez anos com temporada de “Esquadrão Bombelhaço”

O primeiro espetáculo da mostra é “Esquadrão Bombelhaço”, que será apresentado na Cidade Tiradentes gratuitamente no dia 12 de março de 2022 (sábado), às 17h00 na Praça Lino Rojas, no dia 24 de março (quinta-feira), às 10h00, na EMEF Escola Maurício Goulart e no dia 26 de março (sábado), às 16h00, na Comunidade Jardim Maravilha.

Baseado em desenhos animados, “Esquadrão Bombelhaço” não possui falas e abusa de elementos cômicos como cascatas, quedas, tombos, pontapés e tropeções, além de malabarismos e manipulação de objetos, em técnicas de acrobacias cômicas e aéreas através do equipamento pizza.

Com 10 anos de trajetória, o Circo Teatro Palombar já passou por diversas praças, parques, ruas, lonas e teatros se apresentando e difundindo seu fazer artístico dentro e fora do Brasil, valorizando o trabalho coletivo continuado, a multiplicidade de linguagens e a criação de poética periférica.

O coletivo ocupa o Centro Cultural Arte em Construção, no bairro Cidade Tiradentes, extremo leste da capital, onde realiza aulas de circo e teatro para crianças e jovens, e promove apresentações de grupos parceiros, buscando difundir a arte circense na comunidade de forma gratuita.

Em suas criações, o Circo Teatro Palombar diversifica sua pesquisa usando técnicas e linguagens variadas como: Artes Cênicas de Rua, Circo-Teatro, Melodrama, Palhaço Excêntrico Musical e Comicidade Física, unidas a músicas autorais e banda ao vivo, o que resulta em espetáculos diferentes e inusitados.

As ações fazem parte do projeto “Palombar 10 Anos – Circomunidade Circomuns” contemplado no edital 17/2021/SMC/CFOC/SFA – Edital de Apoio a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens.

Mais informações: www.facebook.com/Circo.Palombar e www.instagram.com/circopalombar

FICHA TÉCNICA: Coordenação geral e Direção: Adriano Mauriz | Cenário: Grupo Circo Teatro Palombar | Ilustração: Rafael Marquetto | Figurino: Aaron Kawai | Produção geral: Grupo Circo Teatro Palombar | Artistas: David William, Giuseppe Farina, Guilherme Torres, Henrique Nobre, Leonardo Galdino, Marcelo Nobre, Paulo Santos, Rafael Garcia, Vinicius Mauricio | Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini

SERVIÇO

Temporada “Esquadrão Bombelhaço”

Com Circo Teatro Palombar

Sinopse: Um batalhão de bombeiros composto por palhaços corre para o salvamento de um gatinho que ficou preso em cima de um muro. Um carro entra em alta velocidade com o esquadrão e seus equipamentos de combate ao fogo… A tropa atrapalhada inicia seus procedimentos de salvamento entre trombadas, tropeços, saltos na pizza e bofetões.

Duração: 60 minutos

Classificação Livre

Grátis

Quando: 12 de março de 2022 (sábado) – Horário: 17h00 – Onde: Praça Lino Rojas – Endereço: Av. dos Metalúrgicos, 2100 – Cidade Tiradentes, Zona Leste, São Paulo – SP, 08471-001 – Telefone: (11) 2282-7671

Quando: 24 de março de 2022 (quinta-feira) – Horário: 10h00

Onde: EMEF Escola Maurício Goulart – Endereço: R. René de Toledo, 700 – Cidade Tiradentes, Zona Leste, São Paulo – SP, 08471-740 – Telefone: (11) 2282-0040

Quando: 26 de março de 2022 (sábado) – Horário: 16h00

Onde: Comunidade Jardim Maravilha – Endereço: Rua Apóstolo Simão Pedro, 236 – Cidade Tiradentes, Zona Leste, São Paulo – SP, 08475-260